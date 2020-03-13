Как правильно идти на самоизоляцию: инструкция

Из-за высоких рисков заражения коронавирусом, в Украине ввели карантин, это предполагает ряд мер, которые должны защитить население от болезни. Одним из методов карантина является самоизоляция. Как понять, что она вам нужна, как ее правильно проводить и что делать, если вам надо изолироваться, но вы живете не одни в квартире.

Здоровье 24 настоятельно рекомендует самоизоляцию в случае наличия каких-либо симптомов инфекционного заболевания.

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Что предусматривает самоизоляция

Самоизоляция – это воздержание от контакта с инфицированными для того, чтобы уменьшить риски распространения болезни. Самоизоляция предусматривает избежание тесных контактов с другими людьми – следует находиться рядом не менее, чем в 2 метрах, и не более 15 минут.

Кому нужна самоизоляция

если вы ждете результаты теста на коронавирус Сovid-19;

если вы близко контактировали с людьми, которые заболели Covid-19;

если вы недавно вернулись из провинции Хубэй Китайской Народной Республики, Ирана, Северной Кореи, из Италии или из других стран, где зафиксировали много случаев заболеваний Covid-19 – даже если у вас отсутствуют симптомы.

Людям во время изоляции нужны: отдельная посуда и полотенца, маска, частая влажная уборка и отдельное помещение, которое хорошо проветривается, дезинфицирующие средства и отдых.



Следует иметь определенные запасы необходимымх продуктаов дома / Фото: Unsplash

Самоизоляция, если вы живете сами

Если вы живете сами, то позаботьтесь о том, что в случае, если с вами что-то случится, об этом кто-то узнает. Поэтому, следует держать связь с кем-то, у кого есть ключ от вашей квартиры и кто сможет прийти к вам. Спланируйте все наперед и подумайте о резерве пищи, воды.

Бежать и скупать все в магазине не надо, но иметь определенный запас продуктов дома таки стоит. Если вы будете на домашнем лечении, то продукты вам могут оставлять и под дверью знакомые или родственники.

Как самоизолироваться, если вы живете не одни

Если же вы проживаете не одни, а с семьей или соседями, надо изолироваться в отдельной комнате, хорошо проветриваемом помещении. Если есть такая возможность, пользуйтесь отдельной ванной и туалетом, а также готовьте пищу и питайтесь отдельно.

Соблюдайте гигиену: регулярно мойте руки с мылом, проводите влажную уборку, если у вас симптомы простуды – используйте одноразовые салфетки и платки.

Если необходимо контактировать с людьми, обязательно надевайте медицинскую маску, не забывайте ее менять. Если у вас есть домашние любимцы, следует тоже минимизировать с ними контакт.



От животных тоже придется изолироваться, ведь они могут переносить вирус / Фото: Unsplash

Как долго нужно быть на самоизоляции

Самоизоляция должна длиться не менее 14 дней с тех пор, как возникла причина для изоляции, то есть путешествие, контакт с больными.

Как быть с продуктами и необходимыми вещами

Следует уменьшить количество походов в магазины. Просите друзей или родственников, чтобы они доставляли вам необходимые вещи и продукты. Покупки можно оставить у входной двери. Пользуйтесь услугами курьеров с дистанционной оплатой.

Когда следует говорить о госпитализации

Если во время самоизоляции у вас появились симптомы, а именно кашель, затрудненное дыхание, лихорадка, диарея – срочно обратитесь к врачу, сообщите свою историю путешествий и контакты с людьми.

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