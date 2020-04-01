Почему важна самоизоляция, если есть подозрение на коронавирус и как это правильно сделать

Коронавирус Covid-19 является актуальной проблемой, с которой сегодня столкнулся мир. Вакцины от заболевания не существует! Пока лучшие ученые в мире работают над этим, люди могут приостановить распространение вируса на других лиц, а именно самоизолироваться.

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В социальных сетях распространяются многочисленные мемы со словами "Впервые в истории ты можешь спасти человечество, не делая ничего и лежа напротив телевизора. Твоя задача – не облажаться!" Действительно ли это так – читайте дальше.

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Количество больных и летальных исходов увеличивается с каждым днем. 9 января произошла первая смерть человека от коронавируса. За 3,5 месяца зафиксировано более 15 тысяч смертей. Для самостоятельного отслеживания, вы можете проверить BNO.



К счастью, из позитивных новостей есть то, что в мире выздоровело уже более 100 тысяч человек. Пока неизвестно, каковы будут негативные последствия после лечения от коронавируса. Также медики еще не в состоянии ответить, вырабатывается ли иммунитет после того, "как переболел".

Почему важно странам вводить ограничения?

Представители Имперского колледжа Лондона разместили статистику, сколько жителей может потерять Великобритания, если ничего не будет делать. Тогда своей жизнью будут рисковать полмиллиона человек.

В случае изоляции пожилых лиц, попадающих в группу риска, от коронавируса могут умереть 250 тысяч человек. Количество смертей уменьшиться до 20 тысяч, если закрыть школы, университеты, заведения питания.



Без самоизоляции вирус может быстро распространяться на людей, особенно в публичных местах / Фото: Getty Images

В материале Здоровье 24 мы ответим на самые распространенные вопросы:

1. Что такое самоизоляция, обсервация и карантин – в чем разница?

2. Может самоизоляция защитить от коронавируса?

3. Как подготовиться: что нужно иметь дома, какие продукты и лекарства.

4. В каких странах более радикальные методы?

Самоизоляция и обсервация: какая разница

В нынешнем отсутствии вакцин и эффективного лечения коронавируса существует несколько мер общественного здоровья, которые могут предпринять, чтобы помочь замедлить распространение Covid-19.

Обсервация – это один из путей выхода из карантина. Бывшая министр здравоохранения Зоряна Скалецкая объясняла обсервацию так, что это происходит тогда, когда здоровых людей отправляют в условия изоляции для постоянного медицинского наблюдения, чтобы исключить распространение вируса.

А карантин – это специальные ограничительные меры, которые применяют для предотвращения распространения опасных инфекционных болезней.

Карантинные мероприятия могут распространяться как на всю страну, так и на отдельные территории, здания, товары, людей и животных. Также карантин может иметь разную степень жесткости. От полного закрытия границ, запрета передвижения и пребывания на улице, в слабых – ограничения на собрания людей, закрытие развлекательных центров, ресторанов, кафе, и тому подобное.

Как сообщает Минздрав, самоизоляция, прежде всего, означает, что вы в течение как минимум 14 дней избегаете любых контактов с другими людьми, чтобы уменьшить риск заражения. Недопустимы контакты лицом к лицу ближе 1,5 метра и дольше 15 минут. Единственное исключение – обращение за медицинской помощью.

Когда нужно самоизолироваться

если у вас есть симптомы, которые характерны для Covid-19: высокая температура, кашель, насморк, боль в горле,

прежде чем вы пройдете тест на определение есть ли у вас вирус,

пока вы ждете результатов теста,

если вы вернулись из-за границы, особенно из стран с большим количеством случаев,

если вы получили положительный результат теста и не нуждаетесь в госпитализации.

Наша инфографика иллюстрирует карантинные мероприятия, которые сейчас внедрили в нашей стране и показывает разницу между самоизоляцией, потому что много людей путают эти понятия.



Самоизоляция или карантин: разница / Инфографика 24 канала

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Может ли самоизоляция защитить от коронавируса

В другом исследовании Имперского колледжа Лондона смоделировали два сценария, которые будут в результате массовой самоизоляции людей и других ограничений, которые введет государство.

Так, самоизоляция может замедлить распространение инфекции, но не полностью прервет ее распространения. По мнению ученых, таким образом смогут защититься люди, которые имеют высокий риск заражения.

Во втором сценарии более интенсивные меры могут прервать передачу и уменьшить количество заражения до низкого уровня. Однако, как только эти меры будут ослаблены, прогнозируется, что количество случаев возрастет.

В итоге, самоизоляция и сознательное отношение к ситуации смогут уменьшить количество летальных случаев до того времени, пока ученые и медики не изобретут эффективную и безопасную вакцину против коронавируса.



Самоизоляция может уменьшить количество заражений коронавирусом / Фото: Getty Images

Как подготовиться к самоизоляции (советы Минздрава)

От Здоровья 24: в отношении нужных лекарств дома – обязательно проконсультируйтесь с вашим семейным врачом! Некоторые исследования (которые требуют подтверждения) показали, что нестероидные противовоспалительные препараты, такие как ибупрофен, наносят вред во время лечения коронавируса. Поэтому некоторые врачи для снижения температуры больше рекомендуют ацетаминофен (Парацетамол).

Продумайте, что вам понадобится в течение 14 дней, чтобы вам не надо было выходить из дома. По возможности попросите друзей или родственников обеспечить ваше жилище необходимыми вещами.



При необходимости пользуйтесь службами доставки с онлайн-оплатой продуктов, лекарств, если имеете хронические заболевания, и тому подобное. Доставку просите оставлять за дверью.



Предупредите друзей и родственников, что вы временно не сможете принимать посетителей и гостей. Выберите контактное лицо, к которому вы в случае необходимости обратитесь за помощью.



Предупредите своего семейного врача о режиме самоизоляции и поддерживайте связь с ним или с ней.



Договоритесь с работодателем об удаленном режиме работы.

Самоизоляция: что делать, если вы живете не одни

Изолируйтесь в отдельной комнате, часто проветривайте ее, регулярно делайте влажную уборку.

Если возможно, используйте отдельную ванную и/или туалет, готовьте еду и ешьте отдельно. Если нет – применяйте максимальную дезинфекцию и меры предосторожности.

Избегайте контакта с другими людьми. Когда это невозможно, надевайте медицинскую маску и выбрасывайте ее после использования или загрязнения.

Строго соблюдайте правила личной гигиены, часто мойте руки с мылом.

Покинуть дом можно для оказания медицинской помощи и с разрешения врачей. Для транспортировки людей, которые имеют симптомы Covid-2019 используют специально оборудованные кареты скорой помощи.



Регулярно дезинфицируйте руки / Фото: Unsplash

Самоизоляция: правила потребления пищи

Как рекомендует экс-глава Минздрава Ульяна Супрун, есть человек на самоизоляции должен в своей комнате. Оставляйте еду у двери, а потом забирайте грязную посуду, чтобы человек не выходил из своей комнаты.

Если есть посудомоечная машина, используйте ее для мытья посуды. После контакта с посудой надо тщательно помыть руки.

Если у вас нет посудомоечной машины, посуду нужно тщательно помыть горячей водой с моющим средством и хорошо высушить.

На этот период также можно отделить посуду, которой будет пользоваться человек на самоизоляции.

Ни в коем случае нельзя обмениваться едой или напитками, пить из общих чашек, с которыми контактировал человек на самоизоляции. Все остатки пищи стоит выбрасывать.

Как пользоваться туалетом или ванной комнатой во время самоизоляции

После каждого пользования стоит дезинфицировать поверхности, с которыми контактировал человек на самоизоляции.

По возможности разработайте график, по которому будет минимизирован контакт с другими людьми. Например, есть смысл пользоваться ванной комнатой вечером уже после того, как ею воспользовались другие.

Во время самоизоляции следует использовать отдельную туалетную бумагу, полотенца для рук, зубную пасту и другие принадлежности для гигиены.

Стирка вещей человека, который находится на самоизоляции

Человеку на самоизоляции стоит собирать свои вещи для стирки в отдельный пакет. Зато лицо, которое будет заниматься стиркой, должно быть в резиновых перчатках.

Белье нужно не встряхивать и избегать прямого контакта с вещами.

Стирать обычным порошком при самой высокой возможной температуре для материала.

После загрузки стиральной машины очистить и продезинфицировать все поверхности вокруг стиральной машины.

Если вы в перчатках, помойте их водой и мылом или обработайте антисептиком перед тем, как снимать.

Постиранные вещи надо хорошо высушить, после погладить при самой высокой температуре.

В каких странах методы карантина и самоизоляции более радикальные?

Многие страны ввели не только карантин в городах, но и штрафы за нарушение правил самоизоляции.

В Китае за отказ от самоизоляции будет привлечение к уголовной ответственности вплоть до смертной казни.

В Южной Корее отказ от самоизоляции будет стоить 8 тысяч долларов. В США – 10 тысяч долларов или 9 месяцев тюрьмы.

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Если в Чехии жители откажутся от самоизоляции – должны из кармана достать 100 тысяч евро, в Словакии – 1659 евро также за отказ, а в Канаде – 1 миллион долларов и 3 года тюрьмы за распространения коронавируса.

В Австралии первый штраф за отказ от самоизоляции – 20 тысяч долларов, повторный – 100 тысяч долларов. В Великобритании можно получить штраф на 1000 евро за отказ от карантина или прохождение теста. В Австрии отказ будет стоить 2180 евро.

В Италии за нарушение правил самоизоляции придется уплатить 206 евро или 3 месяца тюрьмы.



Многие страны ввели штрафы за несоблюдение условий самоизоляции / Фото: Getty Images

Какова ситуация в Украине?

В Украине продлили карантин до 24 апреля. Накануне Верховная Рада 17 марта приняла закон о противодействии распространению коронавируса. То есть во всех городах должны быть закрытыми развлекательные заведения, учреждения, школы и детские сады. Работать могут только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, ритуальные службы, почты и банки.

Кроме того, прекращено железнодорожное, авиа и автобусное сообщение, а в городах разрешено передвигаться транспортом по 10 человек и с обязательным ношением защитных масок.

За нарушение правил и норм карантина карается штрафом от 17 до 51 000 гривен. Если такие действия привели или могли привести к распространению болезни – арест на 6 месяцев или ограничение, или лишение свободы на 3 года. Если нарушение правил самоизоляции повлекшее смерть или иные тяжкие последствия – нарушителю предусмотрено от 5 до 8 лет заключения.

Проект создан при поддержке МХП.

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