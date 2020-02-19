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Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел из Борисполя

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Самолет, прикзачений для эвакуации Украинская из Уханя / 24 канал, Эдуард Крыжанивский

Украинцев, находящихся в Китае под угрозой заражения коронавирусом Covid-201, эвакуируют, а вместе с ними и нескольких граждан других государств. Самолет, который для эвакуации из Уханя предоставила авиакомпания SkyUp Airlines, вылетел из аэропорта "Борисполь" 19 февраля в 3:01 ночи.

Факт вылета украинского самолета в Китай показал сайт flightradar24.com. 

К теме: Эвакуация из Уханя: как будут дезинфицировать самолет и когда он вернется к регулярным рейсам

Украинское МОЗ еще не рассказало, где именно прибывшие из Китая проведут 14-дневный карантин. Вместе с этим, глава Минздрава Зоряна Скалецкая, министр внутренних дел Арсен Аваков и Президент Украины Владимир Зеленский заверили: Украина полностью готова к эвакуации.

эвакуация
Скриншот с сайта flightradar24.com

Эвакуация украинцев из Уханя: что важно знать

  • Во время эвакуации будут соблюдены все необходимые мероприятия и нормы безопасности, которых придерживались и другие страны во время эвакуации своих граждан.
  • Во время посадки на самолете у пассажиров измерят температуру.
  • Если температура у человека будет более 37,2, то он не полетит домой, а отправится в местную больницу.
  • После высадки самолет полностью продезинфицируют, а все расходные материалы будут сожжены.
  • Несмотря на наличие защитных костюмов, на карантин пойдет и персонал, занимавшийся обслуживанием пассажиров.

Больница, где разместят прибывших из Китая, будет под постоянной охраной, в помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности – защитные костюмы, сожжение или обеззараживания отходов.

К слову, Минздрав рассматривает 4 места для эвакуации людей из Уханя

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через две недели, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Ухань
Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Новости Украины SkyUp Китай авиация Новости Борисполя Новости Киева Коронавирус 2020 Здоровье Медицина
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