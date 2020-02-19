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Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из китайского Уханя

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Самолет с эвакуированными украинцами вылетел из Уханя / Фото из открытых источников

Самолет авиакомпании SkyUp с эвакуированными украинцами и иностранцами после проверки состояния здоровья вылетел из международного аэропорта Уханя, который стал городом-центром нового вида коронавируса Covid-2019.

Об этом говорится на сайте посольства Украины в КНР.

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Самолет вылетел из Уханя в 00:30 20 февраля при местному времени и прибудет в Украину завтра, 20 февраля, в 8 часов утра. Воздушное судно совершит техническую посадку в аэропорту Алматы для дозаправки и ротации экипажа. Во время этого два гражданина Казахстана сойдут в городе Алматы.

Украинцы уже прошли первые этапы санконтроля. Ни одного человека с подозрением на коронавирус не обнаружили.

"После приезда в аэропорт при входе медики еще раз меряют температуру и потом будет еще один санитарный контроль. Затем уже будут мерить наши врачи", – добавили в посольстве.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 8 часов. Несмотря на то, что ряд СМИ назвали город, куда бы мог приземлиться самолет, Минздрав еще не дали своего подтверждения.

По словам Зоряны Скалецкой и представителей МВД, во время посадки на самолет у пассажиров измерят температуру. Если же она будет более 37,2, то человек не полетит домой, а отправится в местную больницу.

После высадки, самолет должны полностью продезинфицировать, а все расходные материалы сожгут. Все эвакуированные и персонал самолета отправятся на двухнедельный карантин.

Что касается больницы – она ​​будет под постоянной охраной, а в самом помещении будут применены все необходимые меры инфекционной безопасности: защитные костюмы, сожжение и обеззараживание отходов.

Эвакуированные смогут покинуть место карантина через 14 дней, но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Коронавирус 2020 Новости Здоровье Китай Здоровая жизнь Здоровье
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