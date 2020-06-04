Светлана Степанюк, которая ведет активную публичную деятельность, общается со СМИ и называет себя "экспертом Минздрава по лабораторной диагностике COVID-19" не относится к профильным экспертам ведомства. Впрочем, это не помешало ей посетить в апреле несколько областных лабораторий, которые занимаются ПЦР-исследованиями.

Визит Светланы Степанюк подтвердили в Волынской, Житомирской и Полтавской областных лабораторных центрах Минздрава, сообщает УНН.

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Интересно, что Степанюк сопровождала Оксана Обертинская, которой также нет в приказе Минздрава о составе групп экспертов. Самопровозглашенные экспертки проводили консультации для специалистов относительно процедур проведения и интерпретации результатов "современных методик молекулярной диагностики COVID-19".

Несмотря на это, облцентры сообщили, что инспекционные визиты Обертинской и Степанюк якобы были предусмотрены письмами Минздрава. Впрочем, на официальном сайте министерства такая документация отсутствует.

Сейчас журналисты УНН повторно обратились в Минздрав Украины, чтобы выяснить, на каком основании женщины инспектировали облцентры и кто именно уполномочил их на такую деятельность.

Напомним, что в мае Степанюк выступила в роли эксперта Минздрава по лабораторной диагностике коронавируса на телеканале ICTV в сюжете программы "Факты". После этого в министерстве заявили, что не имеют отношения к публичным заявлениям Светланы Степанюк.



Светлана Степанюк выступила в роли эксперта Минздрава на ICTV / Скриншот из сюжета

Отвечая на вопрос о том, действительно ли эта женщина является экспертом из министерства, в Минздраве заявили, что состав групп экспертов Минздрава Украины можно найти в приказе структуры №834.