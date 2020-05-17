Как самостоятельно вытащить клеща: какие опасные болезни переносит

Лето не за горами, а теплый май так и призывает прогуляться в парке после снятия карантинных ограничений. Идею находиться на свежем воздухе и подставлять лицо солнцу с восторгом поддерживают врачи и иммунологи. Но во время прогулки не стоит забывать об осторожности: ведь в зелени, которая так радует глаз, затаились опасные как для людей так и для животных существа: клещи.

Чому ці маленькі істоти такі небезпечні для здоров'я та як вберегти себе від небажаних наслідків літніх прогулянок – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Найчастіше вони сидять у траві, на висоті 20–60 сантиметрів, і лише зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини. Іксодові кліщі можуть переносити збудників небезпечних захворювань людини і тварин, зокрема, кліщового енцефаліту, хвороби Лайма, а також хвороби Міямото. Збудники потрапляють у наш організм під час присмоктування кліща.

Існування кліщів за часів динозаврів

Кліщі – це не комахи. Вони належать до класу павукоподібних. І на цій планеті живуть, здається, ще довше, ніж динозаври. Науковці припускають, що ці паразити з’явилися орієнтовно 175 мільйонів років тому.

Ми не дарма згадали про динозаврів. У М'янмі 2017 року у бурштині знайшли кілька кліщів, які дуже схожі на сучасні види. Один закам'янілий у бурштині кліщ тримався за перо динозавра. Тож науковці припустили, що ці павукоподібні паразитували на тілах древніх ящерів.



Кліщ в бурштині / Скриншот з відео

Вік цієї знахідки склав трохи менше 100 мільйонів років. Тож кліщі на Землі – древні й постійні жителі. За цей очевидно некороткий період часу істоти встигли нажити собі ворогів серед мурах і жуків. Останні можуть вбити кліща незважаючи на його твердий панцир.

Які хвороби переносять кліщі

У сучасному світі кліщів, м'яко кажучи, недолюблюють. Вони можуть переносити важкі інфекційні хвороби. Найгірші з них – хвороба Лайма та кліщовий енцефаліт.

Хвороба Лайма

Бореліоз, або ж хворобу Лайма все частіше фіксують в Україні. Так, за даними Центру громадського здоров'я, за 2019 медики зареєстрували майже 4,5 випадки недуги. А вже за 3 місяці цього року в Україні понад 200 інфікованих людей.

Перші симптоми з'являються зазвичай через 7 днів після укусу кліща. Спочатку місце укусу набрякає, швидко збільшується в діаметрі і своєю формою нагадує мішень.



Місце укусу, яке нагадує мішень / Скриншот з відео

Якщо помічаєте цю яскраву прикмету – негайно звертайтеся до лікаря. Але запобігти важким наслідкам – ураженню кістково-м'язової чи нервової системи можна, видаливши кліща відразу.



Симптоми хвороби Лайма / 24 канал

В осіб, які проживають на ендемічних територіях, швидке видалення кліща знижує ризик розвитку захворювання. Зараження малоймовірне, якщо тривалість прикріплення кліща становила менше 24 годин, та високоймовірне, якщо понад 72 години.

Кліщовий енцефаліт

Ще одна хвороба – кліщовий енцефаліт, не притаманна Україні. За останні роки такої недуги в країні не реєстрували. Енцефаліт – це гостре інфекційне вірусне захворювання, яке призводить до ураження центральної нервової системи.

Усе починається зі звичайного укусу кліща, але хвороба може призвести й до смерті. Втім, захворювання дуже рідкісне у Європі, насамперед вражає мешканців Далекого Сходу. Від кліщового енцефаліту існує вакцина, але зареєстрована вона лише в тих країнах, де є високий ризик зараження.

Періоди активності кліщів

Найактивніші два періоди кліщів припадають на квітень – червень та серпень – жовтень. А живуть вони буквально всюди, навіть на газонах. Для промислу їм необхідна трава висотою до пів метра, іноді – кущі. А ось до дерев кліщі байдужі для них занадто високо.

Тож підготуватися до прогулянки слід ретельно:

► Перш за все одягайте речі з довгим рукавом і світлого кольору – так легше буде помітити паразита.

► Якщо йдете в ліс або парк, краще заправити штани у шкарпетки.

► Використовуйте репеленти – спеціальні засоби, які відлякують комах і кліщів. Можуть бути у вигляді аерозолю чи мазі. Придбати засіб можна у аптеках або спеціалізованих магазинах.

► На прогулянці варто триматися ближче до центру стежки та не заходити у траву: бо саме там кліщів найбільше.

► Після прогулянки огляньте своє тіло та своїх близьких. А що ж робити, якщо кліщ усе-таки зачепився за шкіру? Найкраща порада – звернутися до лікаря.

Видалення кліща самостійно

Якщо поблизу немає лікаря, видаліть кліща самостійно. Для цього можна використовувати спеціальний пристрій для видалення кліщів, що продається у ветеринарних аптеках. Треба притиснути його до шкіри, підсунути під кліща, акуратно розхитати кровопивцю з боку в бік, а тоді повільно викрутити нападника.



Видалення кліща / Скриншот з відео

Якщо немає пристрою, зробіть це пальцями, обгорнутими марлевою серветкою, або пінцетом чи петлею з нитки. Витягайте кліща поволі — без ривків. Важливо видалити кліща разом із хоботком. Якщо ж він відірвався, видаліть рештки стерильною голкою.

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Видаленого кліща необхідно помістити у флакон чи іншу чисту посудину, покласти туди ж маленький шматочок тварини та щільно закрити. За направленням лікаря-інфекціоніста у лабораторній мережі здійснюють дослідження кліщів на наявність збудників бореліозу.

Також протягом 3 тижнів спостерігайте за своїм станом: щоденно вимірюйте температуру тіла, а в разі її підвищення чи почервоніння на шкірі, яке продовжує збільшуватися, — негайно зверніться до лікаря.

Кліщі у домашніх тварин

Не забувайте обробляти від кліщів своїх домашніх улюбленців. Основні методи боротьби з паразитами – обробка акарицидними препаратами. У магазинах їх можна обрати у будь-якому зручному форматі – спрей, шампунь, краплі або ж навіть спеціальний нашийник проти кліщів. Та після прогулянки не забувайте все ж оглядати тварину: адже 100% захисту від кліщів немає.