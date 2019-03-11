Самые известные соцсети начали борьбу с противниками вакцин

Facebook и Instagram будут бороться с ложью о вакцинации, в частности они не будут показывать в рекомендациях и поиске группы и страницы, пропагандирующие отказ от прививок.

Рейтинг в ленте новостей групп и страниц, которые распространяют дезинформацию о вакцинации, снизят, заявили в Facebook. Соцсеть будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

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А Instagram не будет показывать такой контент по хэштегам и в рекомендательном разделе Explore.

Дезинформацию относительно прививок будут проверять с помощью ведущих мировых организаций, в частности Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Facebook "Мы исследуем способы предоставления людям более точной информации из экспертных организаций в отношении вакцин, в верхней части результатов для связанных поисков, на страницах, посвященных обсуждению темы, и в приглашениях присоединиться к группе по этой теме".

YouTube также отключил платную рекламу на видео тех каналов, которые продвигают движение против вакцинации. Это не даст им зарабатывать на лжи.

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