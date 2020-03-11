Самые опасные пандемии, которые пережило человечество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса Covid-19. Это серьезный вызов мировой медицине и человечеству. Теперь каждая страна должна приложить максимум усилий, чтобы преодолеть пандемию.

Редакция Здоровья 24 решила рассказать о самых масштабных и опасных пандемиях, которые пережило человечество.

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Оспа – 300 миллионов жертв

Оспа стала своеобразным первым биологическим оружием. В частности, армия Великобритании использовала ее против французов и американских индейцев в войне с Америкой в 1750-х годах.

Вирус распространялся воздушно-капельным путем и атаковал клетки кожи, костный мозг, лимфатические узлы и селезенку. От оспы умирали 30% инфицированных в течение первых двух недель течения заболевания.

Побороть пандемию удалось благодаря мировой кампании вакцинации в 1980 году.

Чума или "Черная смерть" – около 200 миллионов жертв

Одна из самых опасных пандемий в истории человечества. В середине 14 века чума унесла жизни четверти населения. Историки отмечают, что болезнь началась с Китая, а затем охватила весь мир.

Пандемия Черной смерти возникла в Азии и распространилась на Европу в 1347 году. Следующие 400 лет чума вспыхивала снова и снова, убивая миллионы людей. Села вымирали, а города опустошались.

Считают, что чуму распространяли крысы, когда блохи с зараженных грызунов переползали на людей.

Если обнаружить чуму быстро и эффективно лечить антибиотиками, смертность от чумы уменьшается до 8%.

Испанка – 50-100 миллионов жертв

Испанка – самая масштабная пандемия гриппа. Испанкой заразились по меньшей мере 500 миллионов человек – это треть населения планеты, а умерли от болезни – 50 миллионов человек, по некоторым подсчетам испанка убила 100 миллионов человек.

Во время обострения эпидемиологической ситуации в 1920 году школы и театры были закрыты, или их использовали как морги.

Название "Испанка" грипп получил не из-за того, что инфекция появилась в Испании. Источником вируса был полевой лагерь войск во Франции. Дело в том, что супротивные страны скрывали охват смертельным вирусом, а вот Испания говорила о болезни открыто.

Испанка исчезла так же внезапно, как и появилась. Либо же вирус мутировал в менее опасные штаммы.

СПИД – 35 миллионов жертв

Упоминание о СПИДе впервые появилось 1981 году, первые случаи заражения произошли в США.

С тех пор от СПИДа умерли 35 миллионов человек. Интересно, что сначала считали, что ВИЧ поражает гомосексуальных мужчин, но со временем специалисты поняли, что ВИЧ распространяется через инфицированную кровь и биологические жидкости (кровь, сперму, вагинальный секрет, слюну, слезы, пот).

До сих пор нет лекарств или вакцины против вируса ВИЧ. Но больные могут получать эффективную терапию, которая способна замедлить развитие болезни – люди с ВИЧ могут прожить нормальную жизнь.

Пока заражение ВИЧ снизилось на 40%, если сравнивать пик распространения вируса в 1997 году.

Опасна ли пандемия Covid-19?

Уровень медицины пока значительно выше, чем в прошлом. Это дает надежду на то, что человечество справится с новой болезнью быстрее и не допустит высоких показателей смертности.

Снизить смертность среди людей из групп риска могла бы вакцинация, но она будет готова не раньше чем через год. Чтобы обезопасить себя и замедлить распространение вируса помогут правила гигиены. Помимо регулярного мытья рук, ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии не менее метра от человека с симптомами инфекционной болезни.

В современных реалиях пандемия может стать источником многих проблем. Дело в том, что у вирусов больше возможностей для распространения, чем в прошлом, это густота населения и открытые границы. Кроме того, опасность представляет паника, ведь люди пытаются покинуть эпицентр вспышки, а это может спровоцировать стремительное распространение болезни.

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