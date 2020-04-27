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Самые перспективные лекарства против коронавируса оказались неэффективными и провалили испытания

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Ремдисивир оказался неэффективным против коронавируса
Ремдисивир оказался неэффективным против коронавируса / unsplash.com

Препарат Ремдесивир, который рассматривали как потенциально эффективный препарат для лечения больных COVID-19, провалил клинические испытания. Кроме того, лекарства вызвали серьезные побочные реакции у пациентов, которые принимали экспериментальное лечение.

Об этом пишет британская газета Financial Times и The Gardian со ссылкой на черновик отчета об исследовании, который опубликовал сайт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Проведенные в Китае клинические испытания препарата, разработанного американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, показали, что он не улучшает состояния больного и не уменьшает содержания патогенных микроорганизмов в крови больного.

Ремдисевир вызывает побочные действия / Фото Pixabay

Важно! Всего в исследованиях приняли участие 237 человек, из которых Ремдисевир получили 158 добровольцев. К тому же, в исследовании говорится о том, что препарат имеет сильный побочный эффект – 18 пациентов преждевременно прекратили прием препарата.

Financial Times со ссылкой на ВОЗ указывает, что исследование, которое находится на стадии экспертной оценки, было опубликовано ошибочно.

"Черновой документ был предоставлен авторами [исследования] ВОЗ, он был случайно размещен на нашем сайте и был удален, как только эту ошибку заметили", – подчеркнули в ВОЗ.

В Gilead Sciences обратили внимание на некорректные условия проведения клинических испытаний.

"Исследование прекратили досрочно из-за малого количества добровольцев, чтобы сделать статистически значимые выводы, нужны более масштабные исследования", – говорилось в статье.

Важливість карантину
Важность карантина / инфографика 24 канала

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье исследования Коронавирус в Украине Медицина Здоровье Лечение
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