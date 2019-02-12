Самые популярные вопросы о женском здоровье: ответ гинеколога

Женское здоровье для многих остается загадкой и порождает множество мифов.

Об этом в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 сообщила кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Львовской областной клинической больницы и МЦ "Берегиня" Ульяна Кравец.

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Как часто нужно ходить к гинекологу?

К гинекологу не просто нужно прийти, а требуется пройти целый ряд обследований раз в год.

Гинеколог Ульяна Кравец “Среди них осмотр на кресле с проведением бимануального (обследование 2 руками врачом, что определяет расположение, размеры матки и придатков, наличие кист и т.д.), кольпоскопию (осмотр шейки матки под специальным микроскопом с проведением всех проб), мазок на степень чистоты влагалища, мазок на цитологическое исследование”.

А тогда уже и саму консультацию гинеколога с назначением лечения, или же просто констатацией, что вы здоровы.

Мне брали обычный мазок на стекло, туда входит обследование на инфекции?

Нет, мазок на стекло – мазок на степень чистоты влагалища, который показывает нам количество лейкоцитов, флора во влагалище (палочная, кокковая или смешанная ), наличие грибка, или ключевых клеток. Этот мазок позволяет лишь заподозрить наличие инфекции, передающиеся половым путем. На эти инфекции делается мазок методом ПЦР.

Женщина раз в год должна обследоваться у гинеколога//obgynwc.com

Что это за мазок методом ПЦР?

Принцип метода ПЦР основан на обнаружении в исследуемом материале фрагмента ДНК, для чего создают необходимые искусственные условия. Преимуществами ПЦР-диагностики можно назвать возможность определения возбудителя инфекции (устанавливается фрагмент ДНК, свойственный конкретной инфекции), скорость метода, универсальность метода (применяют для выявления широкого спектра возбудителей).

Можно ли применять средства экстренной контрацепции?

Эти препараты достаточно тяжелые. Организм получает ударную дозу гормонов. Больше всего от этого страдают яичники, ведь они действуют именно на них. Надо хорошо все взвесить, прежде чем принимать эти препараты.

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