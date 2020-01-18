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Самые распространенные мифы о выкидышах, которые вредят беременным

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Выкидыш: факторы риска / Unsplash

Прерывание беременности для большинства женщин – трагедия. Впрочем, это очень распространенное явление, ведь примерно каждая 4 женщина имеет опыт прерывания беременности на раннем сроке (до 13 недель), а иногда и неоднократно.

О непреднамеренном прерывании беременности рассказала акушер-гинеколог Яна Филиппова.

К теме: Почему возникают выкидыши: как распознать и когда нужно обращаться к врачу

По разным данным, на сроке до 22 недель заканчиваются выкидышем около 10-20% клинически диагностированных беременностей. Подавляющее количество, а именно около 80% от всех неудачных беременностей, прерываются в 1 триместре.

В большинстве случаев (особенно, если это первая неудачная беременность на раннем сроке), потеря плода является следствием хромосомной патологии, то есть беременность изначально началась "неправильно".

Фактори ризику викидня
Выкидыши случаются часто / Фото: Pixabay

Как правило, это происходит случайно. И при повторной беременности шансы на рождение здорового ребенка гораздо выше, чем при "неудачной" – 80% против 20%. Однако для многих женщин этот случай оборачивается серьезной психологической травмой, при которой необходима психологическая помощь. В этот период женщины склонны обвинять себя и искать взаимосвязи там, где их нет. Так рождаются мифы, а беременность превращается в болезнь.

Факторы, которые ошибочно связывают с ранним прерыванием беременности:

  • Авиаперелеты;
  • Тупая травма живота,
  • Физические упражнения (при условии, если этот вид активности был и до беременности)
  • Использование контрацептивных средств до беременности;
  • Сексуальная активность;
  • Вакцинация против вируса папилломы человека;
  • Стресс, включая падение;
  • И даже предыдущий аборт в первом триместре;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Беременность и роды Мифы о здоровье
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