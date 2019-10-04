Самые распространенные мифы об уходе за красотой, которые стоит забыть
Каждый хочет хорошо выглядеть и имеет свои ритуалы по уходу за красотой. Но этот процесс не так прост, как кажется и окутан многими мифами.
Дерматолог Светлана Якубовская рассказала о самых распространенных из них.
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Миф 1: Дорогая косметика лучше, чем дешевая.
На самом деле, есть "плохие" средства, которые не работают и "хорошие", которые работают во всех ценовых категориях и у всех производителей. И часто тратить меньше на косметику – не всегда вредит коже, как и тратить больше – не обязательно поможет ей.
Миф 2: Если у вас сухая кожа, нужно пить много воды.
Если бы это было действительно так, то проблем с сухостью кожи и людей с сухой кожей стало бы значительно меньше. И если мы посмотрим на это с научной, доказательной базы, то на самом деле связь между состоянием кожи и количеством выпитой воды так и не доказана, как и не доказана необходимость выпивать именно 2 литра в день.
Миф 3: Можно восстановить поврежденные волосы.
Волосы – "мертвые" структуры. И все многочисленные чудо-средства (бальзамы, маски и т. п.) способны несколько улучшить их состояние, внешний вид и тому подобное. Но при постоянном использовании. Прекращаем – получаем свои поврежденные волосы.
Поврежденные волосы невозможно восстановить
Миф 4: Кремы от целлюлита работают
Может быть эффект только вместе с правильным питанием, физическими нагрузками, умелыми руками специалиста.
Миф 5: Натуральная косметика лучше, чем "химическая"
На самом деле, лучше всего то, что подходит вашей коже! И именно к этому вы должны стремиться: найти подходящий вам продукт и видеть результат.
Миф 6: Кожа "привыкает" к косметике
На самом деле, любой крем не может работать вечно, а лишь настолько, насколько может помочь вашей коже. А ее внешний вид не может улучшаться бесконечно.
Миф 7: Акне пройдет самостоятельно
Нет, акне нужно лечить у подростка и тем более взрослого.
Миф 8: Вам нужен один суперингредиент (чудо-крем) и вы найдете красоту и вечную молодость
Состояние вашей кожи – это ваши усилия, ежедневная рутина и целый комплекс ингредиентов и веществ. Кислоты, ретиноиды, пептиды и многие другие компоненты. Ни один из них в одиночку не удовлетворит все потребности, особенно возрастные.
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