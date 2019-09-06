Самые распространенные мифы про подагру

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Мифы про подагру
Мифы про подагру / health.hozvo.ru

Когда-то подагра считалась "болезнью королей" из-за связи развития болезни с богатой едой и алкоголем, однако теперь, как нам известно, может развиться у пациента любого социального статуса.

Вместе с тем, мифы на этом не заканчиваются, и давайте сегодня вспомним основные, рассказала ревматолог Юлия Войнова.

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Миф № 1: Подагра – редкое заболевание.

Почему-то некоторые считают, что подагра очень редкая. Однако, по статистике считается, что около 4% населения страдает от подагры. И более того, подагра является наиболее распространенной формой воспалительного артрита у мужчин в возрасте старше 40 лет.

 
Подагра – что это?
Это заболевание, которое поражает суставы из-за повышенного уровня в них солей мочевой кислоты

Миф № 2: Подагра развивается исключительно у мужчин.

Поскольку у мужчин, как правило, уровень мочевой кислоты априори выше, чем у женщин, у них конечно же больше шансов заболеть. Однако, подагра не является исключительно "мужской" болезнью. Заболеваемость у мужчин составляет от 3% до 6%, у женщин – около 2%.

Подагра частіше вражає чоловіків
Подагра чаще поражает мужчин

Миф № 3: Только люди, страдающие ожирением, склонны к развитию подагры.

Хотя ожирение, безусловно, является фактором риска развития подагры, заболевание может развиться у людей всех комплекций и размеров, от XS до XXXL. Подагра нередко идет рука об руку с такими заболеваниями, как сахарный диабет, артериальная гипертония, болезни сердца и почек, которые также часто ассоциируются с лишним весом.

Миф № 4: Подагра поражает только большой палец ноги.

Действительно, артрит 1 пальца стопы – типичное проявление острого приступа подагры. Но заболевание может проявить себя практически в любом суставе.

Миф № 5: Потребление молочных продуктов увеличивает риск возникновения подагры.

Существует мнение, что людям с подагрой следует избегать молочных продуктов, таких как молоко и йогурт. Однако, исследования показали, что употребление молочных продуктов с низким содержанием жира имеет умеренное действие в уменьшении мочевой кислоты.

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение Медицина
Источник: Здоровье 24
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