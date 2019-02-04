Самые распространенные виды рака у женщин и мужчин в Украине: список

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Самые распространенные виды рака у женщин и мужчин
Самые распространенные виды рака у женщин и мужчин / thedoctorweighsin.com

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака. По количеству смертей от онкозаболеваний Украина занимает второе место (после России). Рак уносит жизни 22% украинцев трудоспособного возраста. На развитие опасной болезни влияет пол и возраст человека.

Онкохирург, заведующий отделением онкологии МС "Добробут" Кирилл Бурмич в эксклюзивном комментарии для Здоровья 24 отметил, что мужчины и женщины болеют различными видами рака.

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Национальный канцер-регистр на 2016 год назвал самые распространенные онкологические формы злокачественных новообразований. Согласно перечню, среди мужчин самый распространенный рак трахеи, бронхов, легких. Женщины чаще всего болеют раком молочной железы.

Самые распространенные онкозаболевания у мужчин

1 место – трахея, бронхи, легкие;
2 место – предстательная железа;
3 место – желудок;
4 место – ободочная кишка;
5 место – прямая кишка;
6 место – мочевой пузырь;
7 место – почки;
8 место – поджелудочная железа;
9 место – глотка;
10 место – гортань.

У чоловіків найпоширеніший рак трахеї, бронхів, легень

Среди мужчин самый распространенный рак трахеи, бронхов, легких

Перечень видов рака, которые чаще всего встречают у женщин

1 место – молочная железа;
2 место – тело матки;
3 место – ободочная кишка;
4 место – шейка матки;
5 место – прямая кишка;
6 место – яичники;
7 место – желудок;
8 место – трахея, бронхи, легкие;
9 место – щитовидная железа;
10 место – поджелудочная железа.

Жінки найчастіше хворіють на рак молочної залози

Женщины чаще всего болеют раком молочной железы

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Теги: Лечение Здоровье Онкозаболевания
Источник: 24 Канал
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