Самые страшные эпидемии в истории: как люди лечили смертельные болезни

COVID-19 уже называют чумой XXI века. Пандемии и эпидемии с миллионными жертвами сопровождают человечество всю историю. Как это повлияло на жизнь и как люди противодействовали смертельным болезням – читайте дальше.

"Черная смерть"

Самой известной пандемией в истории человечества является чума. Эпидемия под названием "Юстиниана" первой в VI – VIII веках убила примерно 100 миллионов людей. Уже в XIV веке чума вернулась и назвали ее "Черная смерть". Она разошлась почти по всей Евразии и буквально выкосила в 200 миллионов человек.

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"То, что делали врачи, было не очень эффективным. Окуривание, на начальных этапах – пускание крови, то есть такие традиционные методы. Саму болезнь воспринимали как признак гнева Божьего", – вспомнила историк Екатерина Диса.

Эпидемии – это своеобразный толчок для общества, чтобы адаптироваться к вызовам и выжить, считают историки. Ведь тогда начали бороться с антисанитарией, а затем развивать инфраструктуру бедных районов, кладбища вынесли за окраины городов.

Однако носителей возбудителей и переносчиков чумы установили только в XX веке. Сделал это украинский ученый Даниил Заболотный. Он доказал, что грызуны являются носителями возбудителя, а блохи – переносят инфекцию, и четко выписал эпидемиологические мероприятия. А позже ученый украинского происхождения Владимир Хавкин изобрел сыворотку от чумы.



Даниил Заболотный / Фото НАН Украины

"Господин Хавкин предложил сыворотку, которая была очень эффективным средством лечения в то время и чумы, и холеры. Удалось значительно уменьшить смертность", – отметил директор Национального музея медицины Украины Вадим Шипулин.

Холера

Проблемы человечеству до сих пор создает холера. 7 пандемия продолжается до сих пор на территории Азии и Африки, даже при наличии вакцины.

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Испанка

Другая смертоносная болезнь, которая в начале ХХ века в течение двух лет убила от 50 до 100 миллионов человек – "Испанка". Историки предполагают, такое распространение обусловил возврат военных с фронтов Первой мировой войны.

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Именно масштаб спровоцировал такую ​​высокую смертность. Карантинные мероприятия приняли поздно. Закрыли общественные заведения, обязали держать дистанцию ​​и носить маски. Но не хватало рук и лекарств. До сих пор против гриппа единственным спасением является вакцинация, ведь он постоянно мутирует. К счастью, медицинская наука тоже не стоит на месте.

Больше об испанке смотрите в видео:

"Жертвы все равно будут. Но дело в том сколько их. Потому что мы прекрасно понимаем, что если бы эта ситуация была даже 100 лет назад, когда не было дыхательной аппаратуры – аппаратов искусственной вентиляции – то конечно этих жертв было бы намного больше", – добавил врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Юрий Жигарев.

Наиболее эффективными методами борьбы остаются карантинные мероприятия, вакцинация и лечение, если они существуют. Этим руководствуются и преодолевая пандемию COVID-19 в эти дни. Параллельно ученые пытаются разработать вакцину от современной болезни.

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