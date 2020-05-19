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В Украине выздоровел 5-месячный младенец от коронавируса

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Ребенок выздоровел от коронавируса
Ребенок выздоровел от коронавируса / unsplash.com

5-месячный младенец из Харьковской области, у которого обнаружили коронавирус, поборол болезнь.

Об этом сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер на своей странице в Фейсбук.

Также по теме: В Украине выявили 18 876 случаев коронавируса: за сутки выздоровели 356 пациентов

О болезни младенца сообщили 9 мая, а через 10 дней мальчик выздоровел.

В области выписаны 25 человек. Так, на сегодня у нас уже 186 человек, которые победили коронавирус. Среди них и пятимесячный мальчик из Лозовского района – наш самый молодой заболевший,
– отметил он.

По состоянию на 19 мая в Украине подтвердили 18 876 случаев заболевания коронавирусом, из них 548 закончились летально. 5 632 человека выздоровели.

За последние сутки в области подтверждено 26 случаев заболевания коронавирусом. С начала эпидемии в области выявлено 815 больных.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус в Украине Дети Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Новости Харькова Медицина Лечение Здоровье
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