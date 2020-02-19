Санаторий на Тернопольщине сначала согласился принять эвакуированных,но из-за давления отказался
Санаторий, который сначала согласился принимать эвакуированных из Китая, из-за давления людей отказался от того, чтобы на его территории проводили карантинные мероприятия.
Директор санатория "Медоборы" на Тернопольщине Василий Мартынюк сообщил, что из-за давления людей отказался принимать на карантин эвакуированных из Китая.
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По его словам, у него уже были достигнуты договоренности о размещении эвакуированных из Китая украинцев с руководством государства.
Сначала был звонок из Киева, чтобы разместить людей. Я сказал, что у нас есть места. В субботу позвонили, что приедут посмотреть на условия. Приехали представители Минздрава, правоохранительных органов, ГСЧС. Я показал заведение, рассказал о плюсах и минусах. Руководствовался тем, что это же наши граждане, я же не могу выгнать. В воскресенье мне позвонили, что в понедельник примут решение. Была встреча с премьер-министром, с которым обсудили вопросы размещения людей на нашей локации,
– рассказал Мартынюк.
Впрочем, во время предыдущих договоренностей Мартынюк заявил о необходимости учета мнения коллектива и общества.
После возвращения из столицы в Тернополь он понял, что люди не воспринимают приезда эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Мартынюк говорит, что коллектив заявил, что в случае приезда эвакуированной группы, они не выйдут на работу и добавил, что он готов помогать государству, но не может идти против общества. Поэтому на сессии ОТГ я сразу сказал, что поддерживаю их решение.
На 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой, – заявил Мартынюк.
Примечательно, что никаких письменных обязательств перед руководством государства у Мартынюка нет, потому что никаких документов он не подписывал и средства на счет заведения не перечисляли.
Что известно об эвакуации украинцев из Уханя
Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 08:00. Глава Минздрава Зоряна Скалецкая призвала СМИ не распространять непроверенную информацию и не сеять панику. Она отметила, что Минздрав приготовил 4 места для эвакуации людей из Уханя.
Перед посадкой у пассажиров измерят температуру. Если же она будет больше, чем 37,2 – человек не полетит домой, а отправится в местную больницу. После высадки самолет полностью продезинфицируют, а расходные материалы сожгут. Эвакуированные и персонал самолета смогут покинуть место карантина через 14 дней. Но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.
Накануне Зеленский пообещал лично привезти эвакуированных домой к тем, кто настраивает людей на протесты и распространяет фейковые новости. "Я обязательно привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", – подчеркнул он.
Мифы и правда о коронавирусе/ Инфографика 24 канала
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