Санаторий на Тернопольщине сначала согласился принять эвакуированных,но из-за давления отказался

Санаторий, который сначала согласился принимать эвакуированных из Китая, из-за давления людей отказался от того, чтобы на его территории проводили карантинные мероприятия.

Директор санатория "Медоборы" на Тернопольщине Василий Мартынюк сообщил, что из-за давления людей отказался принимать на карантин эвакуированных из Китая.

Читайте также: "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя, – неправы

По его словам, у него уже были достигнуты договоренности о размещении эвакуированных из Китая украинцев с руководством государства.

Сначала был звонок из Киева, чтобы разместить людей. Я сказал, что у нас есть места. В субботу позвонили, что приедут посмотреть на условия. Приехали представители Минздрава, правоохранительных органов, ГСЧС. Я показал заведение, рассказал о плюсах и минусах. Руководствовался тем, что это же наши граждане, я же не могу выгнать. В воскресенье мне позвонили, что в понедельник примут решение. Была встреча с премьер-министром, с которым обсудили вопросы размещения людей на нашей локации,

– рассказал Мартынюк.

Впрочем, во время предыдущих договоренностей Мартынюк заявил о необходимости учета мнения коллектива и общества.

Врач "Я понимаю, что случилась беда и надо этот вопрос решить. Когда сказали, что наше заведение вроде подходит, я ответил, что готов помочь. Но есть еще коллектив. Я априори знал, что люди простые, из деревни, они побоятся убирать в номерах, обслуживать. И также определил, что должно быть решение общины, которая не отрицает. А технические вопросы уже можно решать".

После возвращения из столицы в Тернополь он понял, что люди не воспринимают приезда эвакуированных украинцев в санаторий "Медоборы". Мартынюк говорит, что коллектив заявил, что в случае приезда эвакуированной группы, они не выйдут на работу и добавил, что он готов помогать государству, но не может идти против общества. Поэтому на сессии ОТГ я сразу сказал, что поддерживаю их решение.

На 100% мы не будем принимать украинцев из Китая в связи с угрозой, – заявил Мартынюк.

Примечательно, что никаких письменных обязательств перед руководством государства у Мартынюка нет, потому что никаких документов он не подписывал и средства на счет заведения не перечисляли.

Что известно об эвакуации украинцев из Уханя

Самолет с эвакуированными украинцами и гражданами других стран прибудет 20 февраля в 08:00. Глава Минздрава Зоряна Скалецкая призвала СМИ не распространять непроверенную информацию и не сеять панику. Она отметила, что Минздрав приготовил 4 места для эвакуации людей из Уханя.

Перед посадкой у пассажиров измерят температуру. Если же она будет больше, чем 37,2 – человек не полетит домой, а отправится в местную больницу. После высадки самолет полностью продезинфицируют, а расходные материалы сожгут. Эвакуированные и персонал самолета смогут покинуть место карантина через 14 дней. Но только после того, как пройдут все необходимые процедуры и проверки.

Накануне Зеленский пообещал лично привезти эвакуированных домой к тем, кто настраивает людей на протесты и распространяет фейковые новости. "Я обязательно привезу наших граждан в Кончу-Заспу в их особняки", – подчеркнул он.



Мифы и правда о коронавирусе/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.