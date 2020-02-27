Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса
Саудовская Аравия временно приостановила въезд в страну паломникам в Мекку и посетителям мечети Пророка в Медине с целью предотвратить распространение коронавируса Covid-2019.
Об этом сообщает The National.
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"Саудовская Аравия в четверг ввела временный запрет на визиты в религиозные места в стране на фоне беспокойства относительно распространения коронавируса в регионе и безопасности паломников", – говорится в сообщении.
Кроме того, 27 февраля Саудовская Аравия приостановила въезд людям с туристическими визами из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавируса.
Сейчас в Саудовской Аравии нет подтвержденных случаев коронавируса, однако в соседнем Иране зафиксировано 19 летальных случаев.
Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса / Getty Images
Коронавирус Covid-19: что нужно знать
- С декабря 2019 года коронавирусом в мире заразились 82 тысячи 167 человек, большинство из них – в Китае.
- Умерли от болезни 2772 человека, выздоровели – более 30 тысячи человек.
- В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространился в Европе, особенно в Италии.
- По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
- Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.
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