Саудовская Аравия временно приостановила въезд в страну паломникам в Мекку и посетителям мечети Пророка в Медине с целью предотвратить распространение коронавируса Covid-2019.

Об этом сообщает The National.

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"Саудовская Аравия в четверг ввела временный запрет на визиты в религиозные места в стране на фоне беспокойства относительно распространения коронавируса в регионе и безопасности паломников", – говорится в сообщении.

Кроме того, 27 февраля Саудовская Аравия приостановила въезд людям с туристическими визами из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавируса.

Сейчас в Саудовской Аравии нет подтвержденных случаев коронавируса, однако в соседнем Иране зафиксировано 19 летальных случаев.



Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса / Getty Images

Коронавирус Covid-19: что нужно знать

С декабря 2019 года коронавирусом в мире заразились 82 тысячи 167 человек, большинство из них – в Китае.

Умерли от болезни 2772 человека, выздоровели – более 30 тысячи человек.

В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространился в Европе, особенно в Италии.

По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала