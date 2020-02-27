24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса

- Читати новину українською
Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса / Getty Images

Саудовская Аравия временно приостановила въезд в страну паломникам в Мекку и посетителям мечети Пророка в Медине с целью предотвратить распространение коронавируса Covid-2019.

Об этом сообщает The National.

Читайте также: Коронавирус в Италии обнаружили у 26-летней украинки: она в больнице, ее семья на карантине

"Саудовская Аравия в четверг ввела временный запрет на визиты в религиозные места в стране на фоне беспокойства относительно распространения коронавируса в регионе и безопасности паломников", – говорится в сообщении.

Кроме того, 27 февраля Саудовская Аравия приостановила въезд людям с туристическими визами из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавируса.

Сейчас в Саудовской Аравии нет подтвержденных случаев коронавируса, однако в соседнем Иране зафиксировано 19 летальных случаев.

Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус
Саудовская Аравия временно запретила паломничество из-за коронавируса / Getty Images

Коронавирус Covid-19: что нужно знать

  • С декабря 2019 года коронавирусом в мире заразились 82 тысячи 167 человек, большинство из них – в Китае.
  • Умерли от болезни 2772 человека, выздоровели – более 30 тысячи человек.
  • В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространился в Европе, особенно в Италии.
  • По состоянию на 27 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса Covid-19.
  • Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.

Коронавірус
Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

Гороскоп на 27 февраля для всех знаков зодиака
сегодня
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Саудовская Аравия
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
25 февраля 14:48 Арбидол и коронавирус: действительно ли советский препарат может вылечить Covid-19
Олександр Бевза
22 февраля 09:30 Как не купить фальсифицированные лекарства и что делать, если это произошло
Олександр Бевза
20 февраля 08:20 "Моя хата с краю": почему украинцы, выступающие против эвакуации людей из Уханя – неправы
Олександр Бевза
17 февраля 19:06 Паллиативная помощь: что это, для кого создана и где ее получить
14 февраля 09:00 Задушить любовью: как не перейти черту между любовью и паразитизмом
Олександр Бевза
Новости
Больше новостей
Залиште відгук