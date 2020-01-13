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СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств

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СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств / Unsplash

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольное производство фальсифицированных лекарственных средств на Харьковщине. Поддельные препараты сбывались знакомыми фармацевтами мошенников и аптечными сетями в Киеве, Львове, Одессе и в других городах и их областях.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины. Сейчас все фальсифицированные медикаменты были изъяты из розничных сетей.

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Стоимость одной упаковки поддельного препарата составляла от 10 тысяч гривен. По предварительным оценкам, ежемесячно мошенники продавали поддельные лекарства на сотни тысяч гривен.

Дельцы (злоумышленники) наладили подпольное производство фальсифицированных препаратов, которые используются при лечении заболеваний, связанных с нарушением функций центральной нервной системы. Для изготовления подделок они оборудовали один из этажей частного домовладения на территории Харьковской области,
– говорится в источнике.

В СБУ отметили, что сотрудники изъяли ампулы и упаковку для фасовки лекарств, готовые фальсифицированные незарегистрированные, в частности наркосодержащие препараты.

СБУ викрило масштабне виробництво підробних ліків
СБУ разоблачила масштабное производство поддельных лекарств / Пресс-служба СБУ

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Здоровье СБУ Новости Здоровье Медицина Скандал
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