Счастливы ли женщины без мужчин и детей

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Счастливы ли женщины без мужчин и детей
Счастливы ли женщины без мужчин и детей / Unsplash

Уровень счастья современных женщин не зависит от наличия мужа и детей. Незамужние и бездетные женщины — счастливая подгруппа населения.

Пол Долан, британский психолог-бихевиорист, профессор Лондонской школы экономики убежден, что такая подгруппа населения скорее всего, живет дольше, чем их женатые сверстники.

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Более того, по статистике, женщины в браке и материнстве умирают раньше одиноких, – приводит слова Долана The Guardian.

Если вы мужчина – вам нужно жениться. Если вы женщина – не переживайте, что вовремя не вышли замуж,
– объясняет профессор.

По его убеждению, для мужчин бракосочетания полезно. Это концентрирует их внимание, способствует большим заработкам, мотивирует заниматься спортом, уменьшает количество авантюр и риска.

У женщин часто наоборот – они берут на себя много обязанностей, разрываясь между семьей, детьми, работой и собственным "я". Это увеличивает количество стресса в их жизни, а потому сокращает ее продолжительность.

Когда я спрашивал женщин, счастливы ли они в браке, они отвечали "да". Но когда из комнаты выходил их муж, то называли свое положение жалким,
– добавляет Пол Долан.

Брак имеет свои преимущества для обеих сторон, в частности это медицинская страховка, устоявшийся образ жизни, эмоциональная поддержка и другие возможности – утверждает профессор. Однако жизнь и счастье без брака тоже есть.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Женское здоровье Психология
Источник: Здоров'я 24
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