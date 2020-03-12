Тест на коронавирус можно будет сдать в 8 городах Украины: список

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, что тесты на коронавирус сейчас уже доходят до региональных вирусологических лабораторий. Уже вскоре сдать тесты можно будет в 8 городах Украины.

Перечень городов, где можно будет сдать тесты на заболевание коронавирусом, Виктор Ляшко объявил во время своего брифинга.

Важно Украины готовит вторую эвакуацию граждан из Китая, – Кулеба

В каких городах Украины можно пройти тест на заболевание коронавирусом:

Киев;

Житомир;

Тернополь;

Днепр;

Винница;

Ровно;

Львов;

Запорожье.

В Киеве сдать тест можно будет сразу в двух лабораториях – в Национальной референс-лаборатории и Областной инфекционной лаборатории.

Виктор Ляшко подчеркнул, что с Министерством финансов также обсуждается выделение дополнительных денег для лабораторных центров Министерства здравоохранения.

Там будет приобретено около 20 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 тысяч человек. Также закупим около 600 тест-систем для дополнительно тестирования в вирусологических лабораториях,

– рассказал представитель Минздрава.

По его словам, Министерсво работает с различными организациями для того, чтобы увеличить количество мест, где можно будет осуществить тестирование на коронавирусную инфекцию.

Что известно о коронавирусе в Украине?По состоянию на 12 марта в Украине есть только один подтвержденный случай заболевания коронавирусом. В Черновцах из-за болезни госпитализировали мужчину, который приехал из Италии.



В среду, 11 марта, Кабинет Министров Украины принял решение о трехнедельном карантине, который действует с 12 марта по 3 апреля. В учебных заведениях приостановили обучение, также действует запрет на проведение массовых мероприятий.



Правда и мифы о коронавирусе / инфографика 24 канала