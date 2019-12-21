Сделали прорыв в исследовании болезни, которой болел Стивен Хокинг

В деле разработки новых методов лечения бокового амиотрофического склероза совершили настоящий прорыв. Ученые определили клетки, которые провоцируют это расстройство, что убивает большинство своих жертв за считанные годы.

Лечение бокового амиотрофического склероза (БАС) стало более реальным после того, как ученые обнаружили клетки, которые приводят к этому заболеванию, пишет The Daily Mail.

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Что это за болезнь?

БАС нарушает передачу сигналов через клетки двигательных нейронов (мотонейронов) в мозге и позвоночнике, что приводит человека к потере контроля над собственным телом. Двигательные нейроны важны для мышечной активности, а когда они повреждаются и расщепляются, то у человека пропадает возможность двигаться и даже говорить.

Боковой амиотрофический склероз – что это? Это неизлечимое редкое нейродегенеративное заболевание неизвестной этиологии, которое поражает моторную систему.

И вот теперь исследователи обнаружили, еще одну разновидность клеток мозга, которые считали абсолютно безвредными. Оказалось, они играют важную роль в развитии болезни.

Исследователи из Университета Сент-Эндрюс считают, что в обычных условиях глиальные клетки поддерживают нейроны в мозге и позвоночнике. Они проверили различные комбинации глиальных клеток и двигательных нейронов, выращенных в лаборатории.

Выводы ученых

Было установлено, что глиальные клетки от пациентов с БАС не дают двигательным нейронам здорового человека передавать электрические сигналы, необходимые для контроля мышц.

Ученые надеются, что эта новая информация будет положена в основу разработки препаратов для лечения бокового амиотрофического склероза.

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