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Сделали прорыв в создании вакцины против гриппа

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Создали вакцину от гриппа в форме таблеток / unsplash.com

Ученые создадут первую вакцину против гриппа в форме таблеток. Исследования показали, что на треть меньше людей болеют после получения этих таблеток, в сравнении с инъекциями.

В целом, таблетка от гриппа обеспечивала защиту от болезни на 36% лучше, что является очень неплохим показателем, пишет Dailly mail.

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Напомним, что большинство вакцин от гриппа не эффективны на 100% из-за того, что их создают на основе прошлых штаммов вируса. А грипп постоянно мутирует, и к моменту выхода вакцины может появиться новый штамм.

Для чего это нужно?

Исследователи из Стэнфордского университета подчеркивают, что производство прививок от гриппа в форме таблеток дешевле и быстрее для производителей. Эти таблетки будут гораздо приятнее для детей, которые боятся уколов, а также для жителей развивающихся стран.

Пігулки можуть спростити вакцинацію дітей
Таблетки могут упростить вакцинацию детей / unsplash.com

Как проходило исследование?

В ходе исследования ученые привлекли 179 добровольцев в возрасте от 18 до 49 лет. Произвольно их разделили на три группы. В первой получали таблетки, во второй проводили уколы против гриппа, а в третьей участникам давали плацебо.

Именно в первой группе результативность оказалось максимальной. Так, следы вируса были обнаружены только у 29% участников. Во второй группе грипп поразил 35%, а в третьей – 48% человек. При этом в группе на таблетках сам риск заболеваемости гриппом уменьшился на 39% по сравнению с 27% в группе на уколах.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Профилактика заболеваний Вакцинация Грипп в Украине
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