Себорейный дерматит: как ухаживать за кожей

15 Читати новину українською
Уход за кожей при себорейном дерматите
Уход за кожей при себорейном дерматите / unsplash.com

Себорейный дерматит не передается, не опасен, но процесс хронический. Поэтому вылечить его невозможно.

Но добиться стойкой ремиссии и не допускать обострений может каждый, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Читайте также: Белые пятна на ногтях: почему возникают и как лечить

Чаще всего хуже становится из-за стресса, нехватки сна и в холодное время года – осенью и зимой. Нет доказательных данных, что при себорейном дерматите нужна диета.

Но если вы видите, что у вас возникает обострение после употребления пиццы, алкоголя, тортиков, то следует исключить их из рациона.

Как ухаживать за кожей при себорейном дерматите?

1. Не умываться мылом и мужчин это касается особенно. При себорейном дерматите нужно использовать специальные очищающие средства с противогрибковыми компонентами: пироктон оламин, цинка пиритион, климбазол, масло чайного дерева и др.

При себорейному дерматиті не можна вмиватись милом
При себорейном дерматите нельзя умываться мылом

Например: PV / DS очистительной гель Topicrem (пироктон оламин 1%). В период ремиссии можно чередовать обычное средство и лечебный гель (утро-вечер) или использовать его в целях профилактики 2-3 раза в неделю.

2. При обострении рекомендуется исключить с ухода ваши активные средства с антивозрастным действием (препараты с ретиноидами / кислоты с высоким % и т.д.). Либо не наносить их на воспаленные участки.

3. В первую очередь необходимо делать увлажнения кожи и выбирать кремы с противогрибковыми компонентами, антиоксидантами (витамин Е, экстракт зеленого чая и др), а также с хорошим увлажняющим действием.

Например:
- Bioderma крем Сенсибио DS + (с климбазолом, пироктон оламином);
- Uriage Эмульсия D.S. (с пироктон оламином);
- Pharmaceris T крем SPF15 Octopirox (с пироктон оламином);
- крем с  алоэ вера и маслом шиповника от Аloe Plus Lansarote (увлажнение, антиоксиданты);
- OrganicZone крем с гиалуроновой кислотой и маслом чайного дерева.

4. При отсутствии эффекта – лечебные средства (кетоконазол, миконазол и др), но после осмотра врача. Курс лечения – не менее 14 дней.

5. Не применяйте на лицо гормоны при себорейном дерматите самостоятельно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака
сегодня
659
Теги: Здоровье Лечение Новости Здоровье Здоровая жизнь Дерматология
Источник: Здоров'я 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
26 сентября 11:42 Методы контрацепции для женщин и мужчин: эффективность и побочные эффекты
Оксана Вербіцька 22508
Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
24 сентября 20:00 Медицинский каннабис и не только: почему украинцам стоит изменить отношение к конопле
Олександр Бевза 1356
Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
24 сентября 16:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 5995
Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
23 сентября 19:00 Лечение украинцев за рубежом: что лечат, сколько платят и куда едут
Олександр Бевза 754
Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
20 сентября 18:00 Вред ГМО: действительно ли генномодифицированные продукты могут нас убить
Анастасія Кушпіт 446
Новости
Больше новостей
Залиште відгук