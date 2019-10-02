Себорейный дерматит: как ухаживать за кожей
Себорейный дерматит не передается, не опасен, но процесс хронический. Поэтому вылечить его невозможно.
Но добиться стойкой ремиссии и не допускать обострений может каждый, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Чаще всего хуже становится из-за стресса, нехватки сна и в холодное время года – осенью и зимой. Нет доказательных данных, что при себорейном дерматите нужна диета.
Но если вы видите, что у вас возникает обострение после употребления пиццы, алкоголя, тортиков, то следует исключить их из рациона.
Как ухаживать за кожей при себорейном дерматите?
1. Не умываться мылом и мужчин это касается особенно. При себорейном дерматите нужно использовать специальные очищающие средства с противогрибковыми компонентами: пироктон оламин, цинка пиритион, климбазол, масло чайного дерева и др.
При себорейном дерматите нельзя умываться мылом
Например: PV / DS очистительной гель Topicrem (пироктон оламин 1%). В период ремиссии можно чередовать обычное средство и лечебный гель (утро-вечер) или использовать его в целях профилактики 2-3 раза в неделю.
2. При обострении рекомендуется исключить с ухода ваши активные средства с антивозрастным действием (препараты с ретиноидами / кислоты с высоким % и т.д.). Либо не наносить их на воспаленные участки.
3. В первую очередь необходимо делать увлажнения кожи и выбирать кремы с противогрибковыми компонентами, антиоксидантами (витамин Е, экстракт зеленого чая и др), а также с хорошим увлажняющим действием.
Например:
- Bioderma крем Сенсибио DS + (с климбазолом, пироктон оламином);
- Uriage Эмульсия D.S. (с пироктон оламином);
- Pharmaceris T крем SPF15 Octopirox (с пироктон оламином);
- крем с алоэ вера и маслом шиповника от Аloe Plus Lansarote (увлажнение, антиоксиданты);
- OrganicZone крем с гиалуроновой кислотой и маслом чайного дерева.
4. При отсутствии эффекта – лечебные средства (кетоконазол, миконазол и др), но после осмотра врача. Курс лечения – не менее 14 дней.
5. Не применяйте на лицо гормоны при себорейном дерматите самостоятельно.
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