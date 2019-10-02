Себорейный дерматит: как ухаживать за кожей

Себорейный дерматит не передается, не опасен, но процесс хронический. Поэтому вылечить его невозможно.

Но добиться стойкой ремиссии и не допускать обострений может каждый, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

Читайте также: Белые пятна на ногтях: почему возникают и как лечить

Чаще всего хуже становится из-за стресса, нехватки сна и в холодное время года – осенью и зимой. Нет доказательных данных, что при себорейном дерматите нужна диета.

Но если вы видите, что у вас возникает обострение после употребления пиццы, алкоголя, тортиков, то следует исключить их из рациона.

Как ухаживать за кожей при себорейном дерматите?

1. Не умываться мылом и мужчин это касается особенно. При себорейном дерматите нужно использовать специальные очищающие средства с противогрибковыми компонентами: пироктон оламин, цинка пиритион, климбазол, масло чайного дерева и др.



При себорейном дерматите нельзя умываться мылом

Например: PV / DS очистительной гель Topicrem (пироктон оламин 1%). В период ремиссии можно чередовать обычное средство и лечебный гель (утро-вечер) или использовать его в целях профилактики 2-3 раза в неделю.

2. При обострении рекомендуется исключить с ухода ваши активные средства с антивозрастным действием (препараты с ретиноидами / кислоты с высоким % и т.д.). Либо не наносить их на воспаленные участки.

3. В первую очередь необходимо делать увлажнения кожи и выбирать кремы с противогрибковыми компонентами, антиоксидантами (витамин Е, экстракт зеленого чая и др), а также с хорошим увлажняющим действием.

Например:

- Bioderma крем Сенсибио DS + (с климбазолом, пироктон оламином);

- Uriage Эмульсия D.S. (с пироктон оламином);

- Pharmaceris T крем SPF15 Octopirox (с пироктон оламином);

- крем с алоэ вера и маслом шиповника от Аloe Plus Lansarote (увлажнение, антиоксиданты);

- OrganicZone крем с гиалуроновой кислотой и маслом чайного дерева.

4. При отсутствии эффекта – лечебные средства (кетоконазол, миконазол и др), но после осмотра врача. Курс лечения – не менее 14 дней.

5. Не применяйте на лицо гормоны при себорейном дерматите самостоятельно.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.