Секрет долголетия: ученые объяснили, что нужно делать

Ученые из Бразилии пришли к выводу, что продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой.

В исследовании приняли участие 3878 человек в возрасте от 41 до 85 лет, которые не занимаются атлетикой профессионально, говорится на сайте Европейского общества кардиологов EuroPrevent-2019.

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Они в течение шести лет проходили тест на максимальную мышечную силу с использованием упражнения "тяга к подбородку".

Максимальную мышечную силу ученые определяли как наибольшее значение после двух или трех попыток увеличения нагрузки. Это значение также оценивалось относительно массы тела.

За 6,5 лет наблюдения умерли 247 мужчин и 75 женщин.



Упражнение "тяга к подбородку"

Ученые выяснили, что участники с мышечной силой выше среднего имеют склонность к более продолжительной жизни.

Для достижения оптимальных результатов нужно выйти за рамки типичных силовых тренировок и добавить скорость.

Вывод ученых: силовые тренировки увеличивают мышечную силу, а это увеличивает продолжительность жизни.

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