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Секретарь СНБО посоветовал есть лук и чеснок против коронавируса: объясняем, почему это бред

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Скорее всего, эти слова секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал в шутку. Но для людей, которые верят в чудодейственную силу чеснока и лука, мы решили все подробно объяснить.

Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть".

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов
"Я вам хочу сказать: лучшее лекарство против коронавируса - лук, сало и чеснок".

Эти слова вызвали смех в зале и оживленное обсуждение. После этого ведущая Наталья Мосейчук поставила шутливый вопрос: сколько можно пить водки. На что Данилов ответил, что "водка – это не лекарство".

После этого секретарь СНБО сказал, что в тот вечер было много разговоров и он хотел разрядить ситуацию.

Почему чеснок не защищает от простуды, гриппа и других вирусов?

В противовирусных и противомикробных свойствах чеснока и лука долго никто не сомневался, пока исследователи не решили это проверить в большом рандомизированном исследовании. Оказалось, что чеснок и лук при простуде работает не лучше плацебо – то есть никак не влияет на симптомы и продолжительность болезни.

Часник та цибуля не тільки не лікують, але й можуть зашкодити
Чеснок и лук не только не лечат, но и могут повредить / unsplash.com

Но кроме неэффективности они могут нести и вред. Чрезмерное употребление чеснока (как и лука) может привести к проблемам с желудком. К тому же они имеют сильный запах, который не нравится большинству людей, поэтому могут возникнуть и коммуникативные проблемы.

Также у людей, которые едят много чеснока и лука, со временем меняется запах тела – он становится резким и неприятным.

Также существует миф, что пары чеснока и лука обеззараживают воздух и большое количество лука и чеснока сделают организм неуязвимым к вирусам. Поэтому их надо очистить, разрезать и оставить, где только можно в помещении.

Но это также может иметь негативные последствия. Насыщенный запах лука и чеснока провоцирует кашель и спазм бронхов.

Поэтому относитесь к этим овощам, как к специям, а не лекарствам. Полезно и вкусно, если в меру, не злоупотребляйте, как и любыми другими продуктами. Питание может быть полезным только, если оно многообразно.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус Covid-19 Лечение Алексей Данилов Мифы о здоровье Профилактика заболеваний Здоровое питание
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