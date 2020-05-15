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Секс друг на время карантина: официальный совет медиков в Нидерландах

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Секс во время карантина
Секс во время карантина / unsplash.com

Специалисты Института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов посоветовали людям, у которых нет партнера на время карантина завести себе секс-друга. Для этого следует найти человека, с которым вы сможете договориться о безопасном сексе.

В Нидерландах с 23 марта действует так называемый "умный карантин": домой разрешается приглашать до трех человек при условии, что между ними не будет физического контакта. Впрочем представители Института здравоохранения пересмотрели свои рекомендации с учетом обстоятельства, что люди без пары также хотят иметь определенную форму физической близости, пишет The Guardian.

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В ведомстве призвали обсудить с потенциальным "секс-другом", как это лучше сделать.

К примеру, встречайтесь с одним и тем же человеком, с которым у вас физический или сексуальный контакт при условии, что вы оба не болеете,
– отметили в рекомендациях.

Кроме того, следует проговорить с этим человеком о том, со сколькими еще людьми вы встречаетесь. Чем больше социальных контактов – тем больше шансов распространение коронавируса.

Институт также советует воздерживаться от секса парам, в которых COVID-19 болеет один из партнеров.

Секс с собой или с другими людьми на расстоянии возможен, в частности эротические рассказы или мастурбация,
– добавили специалисты.

В Нидерландах сейчас замедлилось распространение коронавируса. По состоянию на 15 мая COVID-19 официально подтвердили у более 43600 человек.

Можно ли заразиться коронавирусом во время секса?SARS-CoV-2 не передается половым путем. Вместе с тем, возбудитель коронавируса обнаружили в фекальных массах больных, но его еще пока не находили в сперме или влагалищных выделениях. Впрочем, через секс таки можно заразиться благодаря тесному контакту. Именно поэтому самый безопасный сексуальный партнер – вы сами. С помощью мастурбации нельзя подхватить вирус, особенно если мыть руки и дезинфицировать секс-игрушки не менее чем за 30 секунд до и после секса.

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Секс Нидерланды Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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