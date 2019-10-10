Секс без обязанностей: 9 правил для женщин, которые стоит запомнить

Секс без обязанностей – распространенный вид половых отношений, в котором нет ничего плохого. Если вам импонирует такой стиль отношений – обязательно запомните основные правила.

Журналистка и сексолог Мария Арзамасова рассказала основные правила секса, которых действительно стоит придерживаться до, после и во время секса без обязательств.

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Как заниматься сексом без обязанностей

Будьте честной с собой . Страсть во время знакомства совсем не означает, что вы проживете вместе долго и счастливо. Ведь вы абсолютно ничего не знаете об этом человеке: о взглядах на жизнь, умеет ли он брать ответственность, готов ли обсуждать проблемы, какой он в быту и способен ли любить и поддерживать. Но если от его прикосновений у вас мурашки по коже , признайтесь самой себе, что это может быть хороший сексуальный опыт, и не ждите предложения руки и сердца на утро. Если все понравится и вы захотите продолжить общение, скажите прямо: "Мне было хорошо, я хотела бы познакомиться с тобой поближе. Как тебе идея встретиться и поговорить за кофе?"

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. Страсть во время знакомства совсем не означает, что вы проживете вместе долго и счастливо. Ведь вы абсолютно ничего не знаете об этом человеке: о взглядах на жизнь, умеет ли он брать ответственность, готов ли обсуждать проблемы, какой он в быту и способен ли любить и поддерживать. Но если от его прикосновений у вас , признайтесь самой себе, что это может быть хороший сексуальный опыт, и и сердца на утро. Если все понравится и вы захотите продолжить общение, скажите прямо: "Мне было хорошо, я хотела бы познакомиться с тобой поближе. Как тебе идея встретиться и поговорить за кофе?" ⠀ Будьте готовы к отказу , ведь все люди разные и не все готовы к отношениям. Кто-то переживает тяжелое расставание, кое-кто боится ответственности, а кому-то хорошо наедине. Отказ в общении вовсе не означает, что с вами что-то не так. А вот умение принимать отказы , которых в жизни будет еще явно много, сохранит вам психическое здоровье.

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, ведь все люди разные и не все готовы к отношениям. Кто-то переживает тяжелое расставание, кое-кто боится ответственности, а кому-то хорошо наедине. Отказ в общении вовсе не означает, что с вами что-то не так. А вот , которых в жизни будет еще явно много, сохранит вам психическое здоровье. ⠀ Пользуйся презервативами. Парень может быть очень горячим, однако готовы ли вы воспитывать ребенка от незнакомца или лечить венерическую болезнь? Умейте оценивать риски и всегда используйте презервативы с новыми партнерами. Запомните одно изречение на случай, если партнер отказывается от презерватива: "нет презерватива – нет секса".



Правила секса без обязательств

Умейте говорить о сексе . Знайте, чего хотите и умейте объяснить это партнеру, ведь вы остались наедине, чтобы обоим было хорошо . И не забудьте об удовольствии партнера, спросите, что нравится ему.

Не налегайте на алкоголь . Так, в голове есть много препятствий, которые люди любят убирать путем алкоголя, однако на утро чувство стыда придется сдерживать с двойной силой. Пусть это будет ваш трезвый выбор , за который не будет стыдно. Кроме того, алкоголь занижает болевой порог, мешает получить оргазм и приглушает инстинкт самосохранения.

Умейте говорить "нет" . Чтобы избежать недоразумений, не стесняйтесь говорить о том, что вам не нравится. Если возникает дискомфорт – говорите об этом.

Подумайте о вашей безопасности . Секс на нейтральной территории комфортнее, поэтому лучший выбор-снять номер в отеле. Если с этим возникли проблемы – подстрахуйтесь, спросите контактные данные вашего партнера и адрес , куда вы направляетесь, после чего отправьте всю информацию " доверенному лицу ". В этом нет ничего удивительного, и адекватный человек должен понять ваши опасения. Если человек реагирует на это агрессивно – с ним не стоит иметь дел вообще.

Окружайте себя правильными людьми. Если вам нравится секс без обязательств, вы, наверное, уже были обвинены и грехопадении или в потерянной чести. Общайтесь с людьми, которые принимают ваш образ жизни, и умейте отстаивать свои границы.

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