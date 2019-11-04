Секс и ложь связаны: результаты исследования

Люди готовы наговорить что угодно, лишь бы соблазнить хорошего партнера. К такому выводу пришли ученые из США.

В исследовании психологов из Университета Рочестера в США приняли участие 634 гетеросексуальных студентов: 328 девушек и 306 юношей (средний возраст – 25 лет).

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Ученые провели с ними четыре эксперимента. Одной группе предварительно показывали эротические картинки, другой – нейтральные, а затем их просили поговорить с незнакомцем противоположного пола.

В первом эксперименте двум участникам нужно было решить дилемму, которая якобы стоит перед третьим человеком: принять предложение о работе за границей или отказаться, чтобы быть рядом с близкими. Каждому участнику дали "роль" с заготовленными аргументами.



Люди лгут потенциальным сексуальным партнерам

Выяснилось, что добровольцы, которых заставляли думать о сексе, скорее соглашались с позицией человека противоположного пола. Во втором эксперименте это повторилось: участники, которые насмотрелись сексуальных картинок, проявили конформизм во взглядах.

Еще два эксперимента проверили, будут ли люди врать, оказавшись перед симпатичным собеседником. Участников попросили указать реальное число сексуальных партнеров в анкете, а затем тот же вопрос им задал интервьюер. Желая понравиться и показаться разборчивыми, и женщины, и мужчины занижали это число.

Выводы: Люди склонны преувеличивать свои достоинства, изменять поведение, и просто врать, когда у них активизируются участки мозга, отвечающие за сексуальность.

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