Секс игры, которые улучшат вашу сексуальную жизнь

Самый распространенный совет для улучшения сексуальной жизни – играйте в эротические игры. Все мы так или иначе понимаем, про какие игры идет речь, но каким образом они могут улучшить сексуальную жизнь пары?

Специалисты убеждают, для того, чтобы все прошло максимально хорошо, партнеры должны четко озвучивать идеи, которые вызывают у них энтузиазм, а потом обсуждать, что им понравилось, а что нет.

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Психотерапевт условно поделила все эротические игры на четыре категории. Три из них, по ее словам, могут добавить новых красок в сексуальную жизнь пары, а вот одна, скорее всего, наоборот может спровоцировать конфликты и ухудшение отношений.

Игры-новинки

Игры-новинки помогают партнерам раскрыть фантазии и воплотить в жизнь тайные желания.

Первый вариант игры предполагает предварительный список сексуальных практик, которые пара желает попробовать, потом рандомно каждый раз выбирать развлечение на ночь.

Помните принцип согласия, даже, если вам казалось, что партнер хочет попробовать что-то новое, не стоит забывать, что он может передумать, или не хотеть этого именно сейчас.



Секс-игры особенно порадуют пары, которые давно в отношениях

Ролевые игры

Ролевые игры помогут паре исследовать собственные желания и идентичность. По словам психотерапевта, ролевые игры помогают партнерам установить эмоциональный контакт.

А обсуждение сценариев будущей игры помогает четче выражать желания и открывает вас как личность.

Виртуальная реальность

Виртуальные эротические игры помогают партнерам дать волю безумным желаниям и фантазиям.

По словам психотерапевта, современные технологии реализуют наши самые странные идеи – стать драконами, которые занимаются сексом, или поменяться гендером в виртуальной реальности.

Однако, если в обычной жизни вы не любите делиться своими эротическими фантазиями, то увлечение виртуальными секс-играми может только ухудшить ситуацию.



Виртуальная реальность дает волю самым странным фантазиям

Соревнование

Несмотря на то, что слова "игра" и "соревнования" часто воспринимаются как одно и то же, в контексте секса соревнования могут спровоцировать конфликты в отношениях.

Ведь, специалисты отмечают, что в сексе никогда не должно быть победителя и побежденного, кроме ролевой игры, где вы играете в победителя и побежденного.

Один из партнеров может чувствовать себя плохо из-за того, что его действия оценивают. Такие действия могут вызвать тревогу и комплексы.

Если вы все же хотите ощущение азарта, то психотерапевт предлагает игры вроде твистера голышом, но опять же – учитывайте характер партнера.

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