Секс является важной частью жизни большинства украинцев, – социологи

Специально ко Дню влюбленных социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты исследования "Любовь и секс глазами украинцев" за февраль 2019 года. По его результатам, 84% украинцев признались, что секс для них важен.

В опросе приняли участие 2 тысячи человек.

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Традиционно, украинцы достаточно консервативны во взглядах на половые отношения. Большинство украинцев считает неправильным одновременно встречаться и иметь отношения с несколькими партнерами.

67% украинцев заявили, что у них постоянный половой партнер. 4% заявили, что свободны в сексуальных отношениях. 19% ответили, что на данный момент свободны, но перед этим у них были сексуальные партнеры. 3% отметили, что у них нет партнера и никогда не было. 7% отказались отвечать,

– заявили в социологической группе "Рейтинг".

В некоторых вопросах взгляды женщин и мужчин на секс кардинально расходятся: почти 40% мужчин считают нормальным покупать секс за деньги. Среди женщин таких либеральных взглядов вдвое меньше.

"Две трети считают, что сексуальные отношения до брака – это нормально. Каждый пятый – противоположного мнения. Чаще всего этот тезис поддерживают молодые и те, кто состоит в незарегистрированном браке или является холостяком", – уточнили социологи.



Для 84% мужчин в Украине секс – важная составляющая в жизни