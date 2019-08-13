Секс с беременной: какие позы лучше применять

Во время беременности, если есть желание, сексом заниматься можно. Это не может повредить плоду и беременной.

Однако не все знают, как это лучше сделать. Вот перечень самых удобных и безопасных поз, который составила секс-коуч Даша Березовская.

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1. В миссионерской позе после первого триместра будет удобнее, если подложить подушку под копчик. Убедись, чтобы партнер не давил на живот.

2. "Девушка сверху" будет актуальна все 9 месяцев. Так контролируется глубина проникновения, чтобы не нажимать на живот.

3. "Лежа на боку, мужчина сзади" особенно удобна, если подложить под женские колени пару подушек. Проникновение в этой позиции не слишком глубокое, а значит не вызовет дискомфорт даже на последних месяцах беременности

4. Догги-стайл также комфортно дополнить подушкой под животом девушки – для дополнительной поддержки.



Во время секса с беременной стоит избегать резких движений

5. Поза "лежа на боку, под углом и лицом друг к другу" очень удобна, если положить подушку под ягодицы, а ноги устроить на бедрах партнера.

6. Позу "сидя в кресле лицом друг к другу" можно опробовать в качестве эксперимента. Главное подобрать достаточно широкое и устойчивое кресло. Стоит позаботиться, чтобы рядом находился другой устойчивый предмет мебели, который поможет выбраться из довольно необычной позиции.

7. Секс в позе "на краю кровати". Нужно лечь так, чтобы копчик оказался на краю кровати. Мужчине нужно все делать на коленях на полу, на небольшой табуретке или стоя. После первого триместра рекомендуем использовать подушку под спину.

Даже если стандартный секс с проникновением кажется неудобным, это не повод отказываться от других форм интимной близости. Во время проникновения избегайте резких движений, используйте достаточное количество лубриканта.

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