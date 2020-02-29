Секс-советы из фильмов, которые ни за что не стоит повторять

Секс в фильмах и в реальности – разные вещи. И речь идет не только о порно, которое может формировать ложное представление о сексе, но и о художественных фильмах, которые часто сбивают с толку. Поэтому, не слишком увлекайтесь романтическим и смелым настроением героев, а включайте здравый смысл, когда выстраиваете в воображении идеальные сцены с партнером.

"Не повторяйте в реальной жизни": издание Anywell опубликовало подборку "худших секс-советов" из киноиндустрии.

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Нимфоманка 2013

Забудьте о контрацептивах и инфекциях, передающихся половым путем

Ларс фон Триер советует: если вам 17 и вы абсолютно бесстрашные, садитесь на поезд, найдите старшего партнера и ни в чем себе не отказывайте.

Немного адекватности: помните, что незащищенный секс – это опасно! Всех инфекций, передающихся половым путем, можно избежать, если пользоваться презервативом.

Шоугелз, 1995

Лезьте в бассейн

Секс в бассейне – лучшее решение, если захотелось расширить границы спальни. Начните с подводного минета, а затем залезьте сверху и двигайтесь так быстро, чтобы вокруг поднялся шторм. Иначе вы просто ничего не почувствуете.

Немного адекватности: Можно ли заниматься сексом в воде

Матч-поинт, 2005

Если бассейна рядом нет, идите в поле

Если вас не пугают укусы насекомых, попадание в слизистые грязи, пыли – можете попробовать.

Немного адекватности: Но лучше знать, что секс на свежем воздухе – это не всегда безопасно. Надо позаботиться о том, чтобы насекомые не покусали вас за интимные места (и в принципе за любые места).

Советник, 2013

Побалуйте партнера необычными решениями

Например, снимайте нижнее белье и лезьте тереться гениталиями о лобовое стекло очень дорогой спортивной машины (ее следует взять напрокат), как это делала Камерон Диас в "Советнике". Стекло можно не мыть – и так все будет видно.

Немного адекватности: надеемся, вы понимаете, как нелепо это выглядит и можно не объяснять, почему так не надо делать, но все же отметим, это НЕГИГИЕНИЧНО!

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На пятьдесят оттенков темнее, 2017