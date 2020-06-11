Эффект Даннинга – Крюгера, который заключается в том, что некомпетентные люди завышают свои способности, а компетентные занижают, распространяется и на человеческие черты.

В исследовании, опубликованном в журнале Personality and Individual Differences, говорится, что склонные к расизму люди считают себя более толерантными, а других – расистами.

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В исследовании приняли участие 307 человек. Участников попросили оценить, насколько беспристрастно они относятся к людям другого цвета кожи или гендера.



Толерантные люди недооценивают свои качества/ unsplash

При этом респондентов попросили сравнить их отношение со взглядами большинства (в их представлении). Затем участники прошли тесты на скрытые предубеждения.

Выяснилось, что склонные к расизму люди считали себя более толерантными, чем большинство, а те, у кого были предубеждения в отношении женщин, считали себя большими сторонниками равенства.

При этом те, кто действительно беспристрастно относился к чернокожим и женщинам, относили себя к "середнякам", или считали, что их уровень лишь "немного выше среднего".