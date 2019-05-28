Сексолог назвала самые чувствительные эрогенные зоны у мужчин

Эрогенные зоны – те места на нашем теле, которые дарят любовь и наслаждение. Места, имеющие большую чувствительность, чем другие точки тела.

Вопреки распространенному мнению, что мужчин возбуждают только точечные прикосновения и ласки полового члена, сексолог Светлана Грабова назвала другие горячие точки.

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1. Внутренняя поверхность бедер

Стимулирование этой эрогенной зоны активизирует приток крови к половым органам партнера и станет хорошим началом секса.

2. Ягодицы и копчик

Стимуляция зоны копчика и поясничного отдела у мужчины вызывает прилив крови к органам таза и обеспечивает длительность любовной игры.

3. Мостик любви

Это участок между яичками и анусом. Вероятно, по словам сексолога, это наиболее чувствительная эрогенная зона мужчины. И эффект будет практически от любых прикосновений.

4. Грудь

На мужской груди нервные окончания располагаются неравномерно — возле сосков их много, по бокам от сосков — меньше.

Чтобы активировать эту эрогенную зону, сексолог советует использовать ароматическое масло.

5. Стопы и пальцы ног

На стопах есть активные точки, которые тонизируют кровообращение в нижней части туловища. Поэтому эксперт советует сделать легкий массаж мужчине.⠀

6. Уздечка члена

На этом участке очень много нервных окончаний, поэтому действовать надо нежно, чтобы не вызывать болевых ощущений.

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