Сексомния: что это, почему возникает и как побороть
Сексомния – это сексуальная активность, занятия сексом или мастурбацией во сне, без осознания того, что происходит. Она может иметь очень опасные последствия.
Это вполне реальное расстройство сна. Кто-то разговаривает во сне, кто-то ходит, кто-то ест, а кто-то занимается сексом. 8% людей с нарушением сна страдают именно поэтому, пишет 24 канал.
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В научной литературе описывают, что большинство людей, которые имеют это расстройство – мужчины. С большей вероятностью сексомния проявится у тех, кто страдает и другими формами расстройств сна, видит кошмары, говорит или ходит во сне.
Мужчины чаще всего пытаются заняться сексом с теми, кто спит рядом. А женщины – мастурбацией.
Для человека с сексомнией сообщение о таком диагнозе часто является полной неожиданностью. Сначала человек в это не верит и полностью отрицает возможность такого расстройства.
Почему возникает сексомния?
- Недосыпание;
- Слишком интенсивная спортивная нагрузка перед сном;
- Употребление алкоголя или наркотиков;
- Состояние стресса;
- Эмоциональная травма;
- Апноэ во сне;
- Избыточный вес.
Опасность сексомнии
В результате таких нарушений многие пары распадаются. Речь идет не только о семейном сексе, когда мужчина разбудил жену и они занялись сексом. Есть место случаям насилия, причем диагноз "сексомния" вполне может оправдать насильника.
Во время сна люди теряют нравственные основы. Такой секс может быть очень грубым и жестоким, он не всегда понравится партнеру. Известны случаи увечий и травм.
Что делать?
В первую очередь постараться устранить триггеры. Если вам это мешает, беспокоит, секс во сне связан с насилием – то обратиться к психотерапевту, неврологу или сомнологу.
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