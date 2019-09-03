Сексуальное образование: что должен знать ребенок в разном возрасте

Сексуальное образование – неотъемлемая часть воспитания любого ребенка. Его недостаток может привести ко многим негативным последствиям и навредить психическому и физическому здоровью человека.

Но вы не обязаны рассказывать все и сразу. Расширять и углублять информацию следует по мере взросления детей, рассказала секс-педагог Юлия Ярмоленко.

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Что должны знать дети в разном возрасте?

От 2 до 4 лет

Правильные названия всех частей тела, включая гениталии. Это помогает сообщать о травмах, дискомфорте, насилии. И дает понимание, что все органы нормальные.

Понимать, что изучать свое тело можно, но важно знать, где и когда это уместно.



До 4 лет дети должны знать названия своих органов

От 4 до 6

Основы размножения: сперма и яйцеклетка сливаются, ребенок растет в матке.

Знать, что никто не может касаться тела без разрешения и никто не должен просить потрогать или посмотреть на гениталии (кроме родителей и врача в особых случаях).

Научиться спрашивать, прежде чем прикоснуться к кому-либо (обнять, пощекотать).

Понимать, когда уместно быть голым.

Самостоятельно мыть половые органы.

От 6 до 8

Понимать основные социальные нормы: неприкосновенность частной жизни и уважение к другим.

Уметь безопасно пользоваться гаджетами и интернетом. Знать правила общения с незнакомцами и последствия обмена интимными фото.

Информацию о деторождении стоит расширить: обсудить половой акт и другие способы забеременеть.



Дети до 12 лет должны знать о контрацепции

От 9 до 12

Владеть информацией о контрацепции, беременности и инфекциях, передающихся половым путем.

Знать об изменениях в теле во время пубертата, о важности гигиены и уходе за собой в этот период.

Понимать: быть подростком – не равно быть сексуально активными.

Различать хорошие и плохие отношения.

Иметь полную информацию о безопасности в интернете, в том числе о кибербуллинге и секстинге.

Критически относится к информации в СМИ и к тому, как соцсети формируют образ тела.

От 13 до 18

Знать все о менструации и поллюции.

Изучить правила безопасного секса: как алкоголь и наркотики влияют на адекватность принятия решений.

Понимать разницу между здоровыми и больными отношениями.

Знать, что такое концепция согласия и в чем она выражается. Различать манипуляцию, давление и насилие.

Уметь вести переговоры и владеть методами прекращения отношений.

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