Семь болезней и проблем, которые возникают у женщин из-за стресса

Большинство людей недооценивают расстройства здоровья, связанные со стрессом. Последствия стресса могут проявляться по-разному: от головных болей до синдрома раздраженного кишечника.

Стресс может быть разным, но если вы одновременно переживаете его из-за работы, детей, соседей и своего брака, то нужно насторожиться.

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У женщин сильный стресс может привести к нарушениям менструального цикла или, например, к неожиданному выпадению волос, пишет Lifehacker.

Какие болезни и проблемы может вызвать стресс

1. Нарушение пищевого поведения

Анорексия и булимия в десять раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Это связано с уровнем стресса. Расстройства пищевого поведения возникают из-за нехватки гормона счастья – серотонина.

2. Болезни сердца

Стресс негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает давление, приводит к инфарктам и инсультам.



Стресс может вызвать болезни сердца

3. Боль в животе

Из-за стресса человек может набрасываться на нездоровую и комфортную пищу – калорийную и простую в приготовлении. Или же из-за стресса человек не может вообще ничего есть. Основные расстройства, связанные со стрессом, — это спазмы, вздутие живота, изжога, синдром раздраженного кишечника. В зависимости от того, заедает ли вы стресс или, наоборот, голодаете, вы набираете или теряете вес.

4. Снижение иммунитета

Одна из самых сложных физических реакций на стресс — снижение способности организма бороться с заболеваниями, будь то простуда или хронические болезни.

5. Эмоциональные расстройства

Депрессия, плохое настроение, раздражительность – все это может вызвать стресс. Женщины лучше, чем мужчины, скрывают гнев, поскольку область мозга, которая отвечает за подобные эмоции, у них больше, но представительниц прекрасного пола в два раза чаще поражает депрессия. Влияние стресса на эмоциональное состояние у женщин может варьировать от послеродовой депрессии к депрессии во время менопаузы.

6. Обострение болезней

У женщин стресс может привести к обострению имеющихся заболеваний, до появления сыпи или пятен.

7. Проблемы со сном

Женщины, которые испытывают стресс, имеют проблемы с засыпанием или сон слишком чуткий.

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