Семь болезней и проблем, которые возникают у женщин из-за стресса
Большинство людей недооценивают расстройства здоровья, связанные со стрессом. Последствия стресса могут проявляться по-разному: от головных болей до синдрома раздраженного кишечника.
Стресс может быть разным, но если вы одновременно переживаете его из-за работы, детей, соседей и своего брака, то нужно насторожиться.
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У женщин сильный стресс может привести к нарушениям менструального цикла или, например, к неожиданному выпадению волос, пишет Lifehacker.
Какие болезни и проблемы может вызвать стресс
1. Нарушение пищевого поведения
Анорексия и булимия в десять раз чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Это связано с уровнем стресса. Расстройства пищевого поведения возникают из-за нехватки гормона счастья – серотонина.
2. Болезни сердца
Стресс негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, повышает давление, приводит к инфарктам и инсультам.
Стресс может вызвать болезни сердца
3. Боль в животе
Из-за стресса человек может набрасываться на нездоровую и комфортную пищу – калорийную и простую в приготовлении. Или же из-за стресса человек не может вообще ничего есть. Основные расстройства, связанные со стрессом, — это спазмы, вздутие живота, изжога, синдром раздраженного кишечника. В зависимости от того, заедает ли вы стресс или, наоборот, голодаете, вы набираете или теряете вес.
4. Снижение иммунитета
Одна из самых сложных физических реакций на стресс — снижение способности организма бороться с заболеваниями, будь то простуда или хронические болезни.
5. Эмоциональные расстройства
Депрессия, плохое настроение, раздражительность – все это может вызвать стресс. Женщины лучше, чем мужчины, скрывают гнев, поскольку область мозга, которая отвечает за подобные эмоции, у них больше, но представительниц прекрасного пола в два раза чаще поражает депрессия. Влияние стресса на эмоциональное состояние у женщин может варьировать от послеродовой депрессии к депрессии во время менопаузы.
6. Обострение болезней
У женщин стресс может привести к обострению имеющихся заболеваний, до появления сыпи или пятен.
7. Проблемы со сном
Женщины, которые испытывают стресс, имеют проблемы с засыпанием или сон слишком чуткий.
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