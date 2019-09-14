Семь часов в год: почему мужчины иногда прячутся в ванной комнате

Исследование британских ученых выявило, что мужчины семь часов в год проводят в ванной комнате. Оказалось, что им просто нужно больше времени для себя.

В эксперименте приняли участие 100 мужчин, пишет Independent.

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Респонденты сказали, что основная причина, почему они прятались в туалете, – избегать ежедневной работы и спокойно просматривать что-то в телефоне.

Опрос также выявил, что респондентов, скорее всего, беспокоят их партнеры, хотя их часто перебивают и дети.

45% мужчин сказали, что проводить время в одиночестве – это борьба, а четверть заявляет, что их партнер не понимает, насколько насыщенной является их жизнь.

Четверть опрошенных мужчин сказала, что если они не могут иногда убежать в ванную, они "не знают, как они справятся". Для трети опрошенных ходить в ванную – это единственный способ, когда они могут иметь немного времени для себя.



Мужчины иногда прячутся в ванной, чтобы побыть наедине

Каждый четвертый мужчина считает ванную комнату безопасным местом.

14% людей хранят такие предметы, как книги, журналы и даже еду, когда они прячутся в ванной.

Тысяча женщин также приняли участие в опросе. Каждая пятая женщина описала ванну как место спокойствия и уединения.

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