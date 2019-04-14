Семь мифов о яйцах, в которые до сих пор верят

Яйца — один из тех продуктов, вокруг которых часто разгораются нешуточные споры: на каком масле лучше жарить яичницу, сколько яиц в неделю можно есть и какие яйца полезнее.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов разрушил несколько мифов о яйцах.

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Миф 1. Яйца нужно есть только утром

Яйца действительно лучше кушать в первой половине дня, но по совсем другой причине. Калорий в них немного – 60-80, в зависимости от размера. Однако у них есть способность провоцировать рефлюкс.

Рефлюкс – что это? Это состояние, когда кислое содержимое желудка поднимается в пищевод, вызывая изжогу и горечь во рту.

Вероятность рефлюкса многократно повышается, если вы в ближайшее время после еды занимаете горизонтальное положение. Поэтому яйца на ужин, незадолго до сна – плохая идея.

Миф 2. В неделю можно съедать только 3 яйца

На самом деле: долгое время считалось, что яйца опасны из-за высокого содержания холестерина и провоцируют сердечно-сосудистые заболевания. Действительно, в среднем яйце содержится около 150-200 мг холестерина, а это суточная норма.

Исследование шведских ученых показывает: 6 яиц в неделю не влияли на сердечно-сосудистые риски, вес и риск развития сахарного диабета! Видимо, холестерин, содержащийся в желтках, нейтрализуется полезным липидом лецитином, которого там тоже очень много.

Миф 3. Полезнее жарить яйца на подсолнечном, а не сливочном масле

Сливочное масло годами возглавляло список диетических запретов для кардиологических пациентов, но его реабилитация состоялась еще раньше, чем реабилитация яиц.

В 2007 году было опубликовано исследование, которое прошло сразу в нескольких странах Европы, оно не выявило различий в уровне холестерина у любителей масла и людей, которые используют растительные жиры.

Миф 4. От яиц поправляются

Люди набирают вес от большого количества съеденных калорий и малоподвижного образа жизни. При этом самые опасные калории, склонные превратиться в жировые отложения, выходят из легкодоступных углеводов – сладостей, хлеба, риса, картофеля и т. д.

Яйца – это скорее сбалансированное питание с высоким содержанием белка, довольно низкокалорийное и утоляющее голод. Поэтому яйцо – компонент многих современных диет для снижения веса.

Миф 5. Яйца с темной скорлупой более полезны, чем с белой

Цвет скорлупы связан с породой курицы-несушки. Белые курицы несут белые яйца, пестрые – коричневые. Пищевая ценность их одинакова. В свою очередь, цвет желтка зависит от типа питания кур. Яркие оранжевые желтки "деревенских сортов" – следствие большого содержания пигментов-каротиноидов в питании кур. Сами каротиноиды в организме человека превращаются в витамин А.

Миф 6. Сырые яйца полезнее, чем сваренные

Сырые яйца – это источник сальмонеллеза, опасной кишечной инфекции. В Америке и Европе можно купить пастеризованные яйца, где вероятность сохранения сальмонеллы минимальная. У нас выход один — термическая обработка.

Однако считать, что таким образом мы теряем что-то ценное, было бы преувеличением. Яичный белок в сваренном виде усваивается лучше, а разрушение витаминов при варке яиц незначительное.

Миф 7. Яйца вкрутую противопоказаны людям с заболеванием печени и поджелудочной железы

Значительным желчегонным действием обладают сырые яйца, что может быть провокационным фактором при желчнокаменной болезни. Но вареное яйцо неплохо переваривается, не создает дополнительной нагрузки на желчные пути и поджелудочную железу.

Нагрузка на пищеварительную систему существенно возрастает, если пищу, содержащую жиры, в том числе яйца, запивать холодным напитком. В этих условиях ферменты инактивируются (оптимальная температура их работы 37-38 градусов) и пищеварительная система испытывает перегрузки. Что же касается собственно печени — она боится алкоголя и лекарств, прием в пищу яиц на нее не влияет.

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