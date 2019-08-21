Семь правил, которые сохранят здоровье кишечника

Чтобы чувствовать себя хорошо и уберечь себя от болезней желудочно-кишечного тракта и не только, нужно хорошо следить за состоянием здоровья кишечника, а точнее микробиоты (микрофлоры).

Гинеколог-эндокринолог Ева Соболева советует начинать этот путь с самоанализа образа жизни, понимания проблемы. Она также назвала несколько факторов, на которые нужно обратить особое внимание.

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1. Циркадные ритмы

Каждая клеточка нашего организма подчинена циркадным ритмам, поэтому прежде всего стоит налаживать их.

Ежедневное опорожнение – это эволюционная реакция для детоксикации организма. Отхождение ко сну должно быть не позже 22:00 – 23:00.

2. Питьевой режим

Если хотите обеспечить себе правильную работу желудочно-кишечного тракта, то нужно рассчитать количество воды по формуле 30 мл / кг массы тела. Например, если ваш вес 50 кг, то суточная потребность 1,5 л чистой негазированной воды между приемами пищи. В это не входит чай, сок и другие напитки.



Придерживайтесь питьевого режима

3. Борьба с гиподинамией

Ленивые вы – ленивый ваш кишечник. Простой пример: у лежачих пациентов часто возникает атония кишечника. Обязательно нужно заниматься спортом, хотя бы любым, чтобы вы двигались.

Гиподинамия – что это? Это нарушение функций организма (опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения), которое возникло из-за ограничения двигательной активности, снижения силы сокращения мышц.

4. Уменьшение потребления красного мяса

Рекомендации ВОЗ от 2015 года: ИЗБЫТОК потребления красного мяса повышает риск колоректального рака и поджелудочной железы. Во всем мире ежегодно более 34 000 случаев смерти от раковых заболеваний связаны с регулярным употреблением мясной продукции.

Ежедневное употребление в пищу более 100 г красного мяса может повышать риск развития колоректального рака примерно на 17%. Это не страшилки, а факты, о которых не говорят в полный голос, а должны. Отказывайтесь от бутербродов с колбасой утром и не формируйте вредные привычки своим детям. Лучше заменить его на рыбу и морепродукты.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун отмечает: здоровая микрофлора может улучшить состояние людей с тревожными и депрессивными расстройствами.

5. Термическая обработка

Во время приготовления мяса при высоких температурах, при непосредственном контакте мяса с пламенем или при жарке на сковороде образуются канцерогенные вещества (полициклические ароматические углеводороды и гетероциклические ароматические амины).

Отдавайте предпочтение запеканию, варке. Но не жарьте на подсолнечном и кукурузном масле.



Запекайте продукты вместо того, чтобы их жарить

6. Достаточное потребление клетчатки

Добавляйте в рацион свежие овощи. Клетчатка содержит много витаминов, минералов и соединений и дает длительное ощущение сытости. Ее можно найти во фруктах, овощах, цельнозерновых продуктах, орехах, семечках, сое и бобах.

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7. Разнообразное сбалансированное питание

Рацион должен быть без быстрых углеводов, фаст-фуда, курения и чрезмерного употребления алкоголя. Стоит увеличить потребление продуктов, которые богаты антиоксидантами.

Больше о том, как нужно питаться – читайте здесь.

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