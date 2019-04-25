Семь причин, по которым возникает грыжа позвоночника

Сидячая работа и лишний вес увеличивают риск возникновения грыжи. Если вы время от времени ощущаете тупую боль в спине во время занятий спортом, то это может быть симптомом межпозвоночной грыжи.

Грыжа опасна тем, что давит на позвонок. Из-за этого позвонки могут тереться между собой. Возникает боль и воспалительные процессы.

Грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Защемление корешка нерва тоже весьма болезненное. Но дело не только в боли: давление на нервные окончания может обернуться радикулитом и даже параличом.

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Грыжа давит на расположенные рядом кровеносные сосуды. Из-за этого ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Нередко страдает мозг.

Из-за чего возникает грыжа

1. Вы регулярно поднимаете что-то тяжелое, нагружая поясницу или плечи.

2. Вы падали или иным образом травмировали спину.

3. У вас есть проблемы с осанкой — сколиоз или привычка сидеть в сгорбленной позе.

4. Вы проводите много времени сидя.

5. Вы страдаете остеохондрозом.

6. У вас лишний вес.

7. Вы постоянно недосыпаете, из-за чего позвоночник не успевает восстановиться после дневных нагрузок.

Какими бывают симптомы грыжи позвоночника

Время от времени возникает боль неясного происхождения в пояснице и шейном отделе позвоночника.

Может возникать стреляющая боль. Боль также может возникать в пояснице и отдавать в ногу или бедро.

Боль в шейном отделе позвоночника, которая отдается в плечо или руку.

Может покалывать в пальцах ног или в паху, учащается онемение.

Нарушается работа мочеполовой системы: недержание или задержка мочи, запоры, диарея, проблемы с эрекцией.

Возникают регулярные головные боли, головокружения, скачки артериального давления без видимых причин.

При наличии одного из симптомов – обратитесь к врачу.

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