Семь причин, по которым возникает грыжа позвоночника
Сидячая работа и лишний вес увеличивают риск возникновения грыжи. Если вы время от времени ощущаете тупую боль в спине во время занятий спортом, то это может быть симптомом межпозвоночной грыжи.
Грыжа опасна тем, что давит на позвонок. Из-за этого позвонки могут тереться между собой. Возникает боль и воспалительные процессы.
Грыжа давит на корешки спинномозговых нервов. Защемление корешка нерва тоже весьма болезненное. Но дело не только в боли: давление на нервные окончания может обернуться радикулитом и даже параличом.
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Грыжа давит на расположенные рядом кровеносные сосуды. Из-за этого ухудшается кровоснабжение органов и тканей. Нередко страдает мозг.
Из-за чего возникает грыжа
1. Вы регулярно поднимаете что-то тяжелое, нагружая поясницу или плечи.
2. Вы падали или иным образом травмировали спину.
3. У вас есть проблемы с осанкой — сколиоз или привычка сидеть в сгорбленной позе.
4. Вы проводите много времени сидя.
5. Вы страдаете остеохондрозом.
6. У вас лишний вес.
7. Вы постоянно недосыпаете, из-за чего позвоночник не успевает восстановиться после дневных нагрузок.
Какими бывают симптомы грыжи позвоночника
Время от времени возникает боль неясного происхождения в пояснице и шейном отделе позвоночника.
Может возникать стреляющая боль. Боль также может возникать в пояснице и отдавать в ногу или бедро.
Боль в шейном отделе позвоночника, которая отдается в плечо или руку.
Может покалывать в пальцах ног или в паху, учащается онемение.
Нарушается работа мочеполовой системы: недержание или задержка мочи, запоры, диарея, проблемы с эрекцией.
Возникают регулярные головные боли, головокружения, скачки артериального давления без видимых причин.
При наличии одного из симптомов – обратитесь к врачу.
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