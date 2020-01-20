Семь признаков старения, которые должны вас насторожить

Здоровый рацион, отсутствие плохих привычек, физическая активность и забота о здоровье помогут стареть медленно. Впрочем, иногда процессы старения начинаются преждевременно, что не является утешительным явлением. Признаки организма должны насторожить, рассказали специалисты.

Пока нам не доступна вечная молодость, мы должны следить за своим здоровьем и не допускать преждевременного старения. О семи признаках старения, которые должны насторожить вас, рассказало издание Anywell.

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Висцеральный жир и лишний вес

Считают, что система индекса массы тела несовершенна, ведь она не учитывает дополнительную массу мышц в соотношении с жиром. Впрочем, возражений не возникает о наличии лишнего жира вокруг талии. Такой жир называют висцеральным, он является признаком нездоровья и может свидетельствовать о наличии определенных заболеваний. В частности, его связывают с повышенным риском ишемической болезни сердца, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.



Если вам приходится увлажнять кожу слишком часто, это может быть тревожным признаком / Фото: Unsplash

Сухая, тусклая кожа

Кожа – наш самый большой орган, это показатель состояния внутреннего здоровья организма. Стресс, наличие вредных привычек, неправильный рацион, экология, солнце могут генерировать большое количество свободных радикалов. А они, как известно, являются причиной окислительного стресса, который старит клетки кожи и тела в целом.



Сидячий образ жизни считают медленным убийцей / Фото: Unsplash

Сидячий образ жизни

Длительное сидение обязательно негативно влияет на состояние вашего здоровья, даже если вы не замечаете никаких негативных признаков. Специалисты отмечают, что если сидеть 13 часов каждый день, то даже тренировки не способны нивелировать последствия.

Лучшим решением, кроме регулярных занятий спортом, будет активность каждый день: поднимайтесь по лестнице, а не лифтом, делайте разминку в течение дня, меньше пользуйтесь транспортом, ходите пешком!



Невозможность сконцентрироваться является признаком старения мозга / Фото: Unsplash

Проблемы с памятью

Забывчивость – признак старения, если вы заметили, что вам сложно вспомнить те или иные события, вероятно, вы не заботитесь о себе и, в частности, своем мозге должным образом. Избегайте стрессовых ситуаций, недосыпания и неправильного питания – это негативно влияет на ваше здоровье и ускоряет процессы старения.



Недостаток сна главная причина усталости / Фото: Unsplash

Чувство постоянной усталости

К ощущению усталости обычно приводит некачественный сон. Недостаток сна приводит к тому, что организм не способен контролировать уровень сахара должным образом. К тому же, организм не успевает осуществить детоксикацию. Чтобы не чувствовать усталость постоянно, попробуйте спать минимум 7 часов в сутки.



Чтобы отсрочить старение, питайтесь правильно / Фото: Unsplash

Проблемы с пищеварением

Состояние кишечника часто связано с хроническим воспалением всего организма, что соответственно приводит к старению. Чтобы наладить процессы пищеварения, добавьте в рацион продукты богатые клетчаткой, избавьтесь от обработанных продуктов и позаботьтесь о том, чтобы в рационе было достаточное количество пробиотиков.

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