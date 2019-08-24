Семь секретов успешного лечения прыщей

Единого универсального метода, который бы гарантированно лечил акне, не существует. Поскольку при акне (угревой болезни, прыщах) возникает целый комплекс проблем, то и лечение болезни — серьезный и длительный процесс.

Дерматолог-косметолог Елена Абрамчук рассказала, что нужно учесть при лечении акне.

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1. Пациент должен быть настроен на длительное лечение.

2. Не можно "помазать болтушкой, попить таблетки и резко бросить. Обязательно должно быть постепенное завершение основного лечения, терапия, правильный домашний уход, чтобы предотвратить обострение.

3. Заболевания зависит от многих факторов. Диета никогда не вылечит акне. Важную роль играет местное лечение, особенно в период окончания основной терапии.

4. Акне влияет на психологическое здоровье, поэтому не бойтесь идти к психотерапевту.

5. Если есть признаки гиперандрогении (гирсутизм – растут темные, жесткие волосы у женщин по мужскому типу; проблемы с циклом; бесплодие), дерматолог может лечить вас всю жизнь — одни высыпания прошли, другие появились.



Как лечить акне

Необходимо обследование на гормоны. Как минимум – сывороточный уровень свободного тестостерона.

6. Косметолог не решит проблему. Для пациента это все прыщи, а для врача — акне, розацеа, периоральный дерматит, фолликулит и другие акнеобразные высыпания.

И чистка – не метод лечения, и пилинг тоже, в отдельных случаях это отличная вспомогательная терапия.

7. Ретиноиды внутрь (изотретиноин) – не панацея от всего.

Но очень хороший препарат для тяжелой степени акне, когда не помогает местное лечение; у пациентов, которые очень боятся рубцов постакне.

Ретиноиды противопоказаны в период планирования и при беременности, потому что вызывают уродства плода. После курса лечения беременеть можно через 1 месяц.

Доза препарата подбирается строго индивидуально, необходимо сдать анализы (хорионический гонадотропин, в плазме аланинаминотрансфераза, холестерин, триглицериды).

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