Семь вредных советов гинеколога, которых не следует придерживаться

Посещать гинеколога нужно раз в полгода и при каждой смене сексуального партнера. Это – залог здоровья женщины, ведь визиты к врачу смогут уберечь ее от развития опасных болезней.

Гинеколог Осипенко Анна назвала вредные советы врача, которые навредят здоровью.

Читайте также: Как понять, что новый сексуальный партнер вам не подходит

Каких советов гинеколога не стоит придерживаться

1) если у Вас дискомфорт во влагалище, зуд, выделения – это, конечно, молочница. Не надо сдавать мазки и тем более ходить к врачу, просто можно выпить лекарства, которые активно рекламируют по телевидению. А если не помогло, то доза маленькая, стоит еще выпить.

2) никогда не рассказывайте гинекологу о других своих болезнях. Если пришли к врачу с нарушением цикла, то не рассказывайте, какие лекарства принимаете, его это не касается. Пусть лечит то, что беспокоит.

3) хороший врач определяет все из обзора. Поэтому с порога молча раздевайтесь. Если он профессионал – то он сам все поймет. Нет нужды в глупых вопросах и трате времени.

4) если не наступает беременность – плохо пытаетесь с сексом. Нужно поменять позу, заниматься сексом в другую фазу луны и положить под подушку топор и тому подобное. И нет нужды обращаться к врачу, ведь вы – здоровы.



Какие советы гинеколога вредны

5) рекомендации врача похудеть и вести здоровый образ жизни – это зависть. Пусть врач на себя посмотрит.

6) прижечь эрозию – гражданский долг каждой женщины, которая родила. А все анализы – только деньги на ветер.

7) прерванный половой акт – лучший метод контрацепции. Нет нужды пить химию и засовывать в себя спирали всякие. Это вредно.

Здоровье 24 предостерегает не заниматься самолечением и обратиться к компетентному врачу. И ни в коем случае не следуйте этим вредным советам!

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.