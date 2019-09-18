Семейного врача можно выбрать онлайн

Отныне украинцы смогут с телефона выбрать семейного врача и проверить финансовое состояние больницы.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб и глава Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко отметили, что благодаря этому медицинская реформа станет более прозрачной.

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Инструмент "Открытая реформа" реализован Агентством журналистики данных в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".



Инициатива "Открытая медреформа"

Кому будет полезен инструмент

Данные будут полезными для пациентов, которые хотят выбрать врача. Проект позволяет легко проанализировать загруженность специалистов в любом медицинском учреждении.

Для этого нужно:

Зайти на сайт "Открытая реформа". Зайти в "Таблицу для выбора врачей". Ввести фамилию врача или название медицинского учреждения.



Пациент может проверить загруженность врача

Пациент сможет увидеть, сколько подписанных деклараций есть у врача, в каком заведении он работает и по какому адресу.

С помощью инструмента также можно оценить финансовое состояние амбулатории: сколько она получает средств согласно количеству деклараций на каждого врача и на что тратит.

Благодаря информации о загруженности врача и материальном состоянии учреждения пациент может принять решение о подписании декларации.

Какие еще данные можно узнать в инициативе

1) Количество подписанных деклараций.

2) Количество деклараций по регионам.

3) Таблица для выбора врачей.

4) Таблица закупок больниц.

5) Сравнение закупок лекарств.



Какие еще данные можно узнать из "Открытой медреформы"

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