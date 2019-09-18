Семейного врача можно выбрать онлайн

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Семейного врача можно выбрать онлайн
Семейного врача можно выбрать онлайн / attain.co.uk

Отныне украинцы смогут с телефона выбрать семейного врача и проверить финансовое состояние больницы.

Первый заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб и глава Национальной службы здравоохранения Украины Олег Петренко отметили, что благодаря этому медицинская реформа станет более прозрачной.

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Инструмент "Открытая реформа" реализован Агентством журналистики данных в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

Ініціатива
Инициатива "Открытая медреформа"

Кому будет полезен инструмент

Данные будут полезными для пациентов, которые хотят выбрать врача. Проект позволяет легко проанализировать загруженность специалистов в любом медицинском учреждении.

Для этого нужно:

  1. Зайти на сайт "Открытая реформа".
  2. Зайти в "Таблицу для выбора врачей".
  3. Ввести фамилию врача или название медицинского учреждения.

Пацієнт може перевірити завантаженість лікаря
Пациент может проверить загруженность врача

Пациент сможет увидеть, сколько подписанных деклараций есть у врача, в каком заведении он работает и по какому адресу.

С помощью инструмента также можно оценить финансовое состояние амбулатории: сколько она получает средств согласно количеству деклараций на каждого врача и на что тратит.

Благодаря информации о загруженности врача и материальном состоянии учреждения пациент может принять решение о подписании декларации.

Какие еще данные можно узнать в инициативе

1) Количество подписанных деклараций.

2) Количество деклараций по регионам.

3) Таблица для выбора врачей.

4) Таблица закупок больниц.

5) Сравнение закупок лекарств.

Які ще дані можна дізнатися з
Какие еще данные можно узнать из "Открытой медреформы"

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Теги: Здоровье Медицинская реформа Новости Здоровье Медицина
Источник: Здоровье 24
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