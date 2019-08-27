Семейный врач превратила сельскую амбулаторию на почти частную клинику: видео

На Львовщине семейный врач усовершенствовала сельскую амбулаторию. В старой – самостоятельно делала ремонты, в новой – борется за финансирование на местном и областном уровнях. И теперь Давыдовское медучреждение выглядит и работает не хуже, чем частные клиники.

Ирина Гнатив приехала в село Давыдов еще в 2006 году. Молодая врач сначала стала и.о. главного врача, затем – официально возглавила местную медицину.

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Еще в старой амбулатории самостоятельно и частично за свой счет делала ремонты. Тогда же и боролась за доверие жителей.

Брала кардиограф, шла в деревню. Дом в дом. Сначала не воспринимали. Говорила: "Я – ваш врач. Я здесь начала свою работу. Давайте я вам сделаю кардиограмму". Кто-то открывал дверь, кто-то не открывал. По-разному было,

– рассказала главный врач Давыдовской амбулатории Ирина Гнатив.

Также врач просила священников рассказывать прихожанам о различных акциях здоровья. И это сработало – доверие возросло.



Ирина Гнатив

В новенькую амбулаторию медики переехали в 2010 году. А в конце 2018 года подписали соглашение с Национальной службой здоровья Украины. И теперь имеют финансирование от нее, а также – поддержку от Давыдовской общины.

С нашим сельским советом, с их помощью мы подавались на областные микропроекты, и, собственно, победили. Получили этот гематологический анализатор, и два анализаторы мочи. Один в этой амбулатории мы поставили, а второй – в еще одной амбулатории, в Чишках,

– отметила Ирина Гнатив.



Гематологический анализатор, который выиграла больница

Ирина живет в амбулатории. Поэтому до рабочего кабинета ей – пару минут. До сих пор собрала более 1900 пациентов. Среди них – жители соседних сел, Львова и даже есть пациент из столицы. Еще перед началом приема в нее стоит очередь.

"Ехал мужчина, ему стало по дороге плохо, он спросил, где есть ближайшее медицинское учреждение. У него был сердечный приступ, и он обратился к нам. Оказали помощь, и через три месяца приехал поблагодарить, сказал, что хочет подписать со мной декларацию" – вспомнила главный врач.



У Ирины больше 1900 пациентов

Теперь в Давидове могут похвастаться не только профессиональной врачебной помощью, но и значительно лучшими условиями приема пациентов.

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Больница в Давыдове