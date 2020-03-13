Семью первой умершей от коронавируса женщины в Радомышле взяли под охрану

В Радомышле произошел первый случай смерти от коронавируса в Украине. 13 марта от осложнений болезни умерла женщина, у которой за день до этого диагностировали коронавирус. Теперь ее семью охраняет полиция.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на главу Житомирской ОГА Наталья Остапченко и местную полицию.

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Семья умершей женщины находится на самоизоляции и под усиленным наблюдением патрульной полиции. Кроме того, местным правоохранителям предписано вести усиленный режим службы.

Сейчас ее семья находится в самоизоляции, ее охраняют усиленно. Вообще в Радомышле полиция переведена на усиленный вариант несения службы, и семью охраняют патрульные,

– заявила Остапченко.

Известно, что в Радомышле правоохранители постоянно поддерживают связь с созданным Оперативным штабом по предотвращению распространения коронавируса. Кроме того, такие штабы создали при каждом отделении местной полиции.

В пресс-службе полиции также сообщили о возможной установке постов правоохранительных органов на въездах и выездах из города.

Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

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