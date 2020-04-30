Сердечная недостаточность: симптомы, профилактика и лечение

Сердечная недостаточность – это нарушение функции сердца, когда оно не способно обеспечить полноценный кровоток в органах и тканях. Это серьезное заболевание, требующее лечения.

Из-за этого заболевания клетки тела получают недостаточное количество питательных веществ, испытывают кислородное голодание.

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Основные симптомы сердечной недостаточности:

одышка при физических нагрузках и в состоянии покоя (как будто не хватает дыхания, даже во сне);

усталость (не проходит после отдыха и / или проявляется при физической активности);

отеки ног (легкие утром и сильнее вечером);

приступы кашля, дыхание с хрипами, резкое увеличение / снижение веса, сбой сердечного ритма, головокружение.

Причины сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность не может возникнуть сама по себе. Нельзя прийти к кардиологу и сказать: у меня сердечная недостаточность, не имея при этом первоначального повреждения сердечной мышцы или кардиологических причин (инфаркт, нарушение ритма, длительное высокое давление, пороки сердца).

Основные причины

анемия, болезни почек, высокое давление, проблемы с сердечным ритмом;

алкоголь, курение;

структурные изменения в грудном отделе, нарушение работы систем диафрагм (остеопатия);

врожденные пороки сердца;

заболевания щитовидной железы, диабет, ожирение;

стресс, длительное нервное напряжение;

наследственность.

Также толчком к обострению сердечной недостаточности могут быть: тяжелая инфекция (пневмония, грипп), эмоциональный, физический стресс.



Высокое давление может вызвать сердечную недостаточность / myvin.com.ua

Лечение сердечной недостаточности

Целью лечения сердечной недостаточности является увеличение продолжительности жизни пациента и улучшение ее качества. Прежде всего (по возможности) необходимо лечение основного заболевания, которое привело к этому состоянию. ⠀

В лечении сердечной недостаточности главное: снизить нагрузку на сердце и увеличить его сократительную способность. ⠀

Прием лекарств – важная часть лечения. Препараты способствуют: ⠀

улучшению работы сердца; ⠀

выведению лишней жидкости из организма; ⠀

снижению тонуса сосудов;

устранению синусовой тахикардии. ⠀

А также прием лекарств нужен для профилактики тромбообразования в полостях сердца.

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Для достижения наилучшего эффекта нужно проконсультироваться с врачом для корректировки препаратов и их доз. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

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Хроническая сердечная недостаточность

Это очень коварное заболевание. Развиваясь постепенно в течение многих лет, оно может спровоцировать появление таких патологий, как:

внезапная смерть от остановки сердца;

патологическая гипертрофия миокарда;

нарушение сердечного ритма и проводимости сердца;

многочисленные тромбоэмболии вследствие тромбозов;

общее истощение организма;

нарушение функции печени и почек.

Профилактика сердечной недостаточности

Высыпайтесь и старайтесь избегать стрессов;

Меньше жирного, соленого, сладкого, держите нормальный вес, занимайтесь спортом;

Откажитесь от курения;

Регулярно отдыхайте, расслабляйтесь, следите за симптомами.

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