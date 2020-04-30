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Сердечная недостаточность: симптомы, профилактика и лечение

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Сердечная недостаточность – симптомы, лечение, диагностика
Все о сердечной недостаточности / prozahid.com

Сердечная недостаточность – это нарушение функции сердца, когда оно не способно обеспечить полноценный кровоток в органах и тканях. Это серьезное заболевание, требующее лечения.

Из-за этого заболевания клетки тела получают недостаточное количество питательных веществ, испытывают кислородное голодание.

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Основные симптомы сердечной недостаточности:

  • одышка при физических нагрузках и в состоянии покоя (как будто не хватает дыхания, даже во сне);
  • усталость (не проходит после отдыха и / или проявляется при физической активности);
  • отеки ног (легкие утром и сильнее вечером);
  • приступы кашля, дыхание с хрипами, резкое увеличение / снижение веса, сбой сердечного ритма, головокружение.

Причины сердечной недостаточности

Сердечная недостаточность не может возникнуть сама по себе. Нельзя прийти к кардиологу и сказать: у меня сердечная недостаточность, не имея при этом первоначального повреждения сердечной мышцы или кардиологических причин (инфаркт, нарушение ритма, длительное высокое давление, пороки сердца).

Основные причины

  • анемия, болезни почек, высокое давление, проблемы с сердечным ритмом;
  • алкоголь, курение;
  • структурные изменения в грудном отделе, нарушение работы систем диафрагм (остеопатия);
  • врожденные пороки сердца;
  • заболевания щитовидной железы, диабет, ожирение;
  • стресс, длительное нервное напряжение;
  • наследственность.

Также толчком к обострению сердечной недостаточности могут быть: тяжелая инфекция (пневмония, грипп), эмоциональный, физический стресс.

Високий тиск може викликати серцеву недостатність
Высокое давление может вызвать сердечную недостаточность / myvin.com.ua

Лечение сердечной недостаточности

Целью лечения сердечной недостаточности является увеличение продолжительности жизни пациента и улучшение ее качества. Прежде всего (по возможности) необходимо лечение основного заболевания, которое привело к этому состоянию. ⠀

В лечении сердечной недостаточности главное: снизить нагрузку на сердце и увеличить его сократительную способность. ⠀

Прием лекарств – важная часть лечения. Препараты способствуют: ⠀

  • улучшению работы сердца; ⠀
  • выведению лишней жидкости из организма; ⠀
  • снижению тонуса сосудов;
  • устранению синусовой тахикардии. ⠀

А также прием лекарств нужен для профилактики тромбообразования в полостях сердца.

Для достижения наилучшего эффекта нужно проконсультироваться с врачом для корректировки препаратов и их доз. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

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Хроническая сердечная недостаточность

Это очень коварное заболевание. Развиваясь постепенно в течение многих лет, оно может спровоцировать появление таких патологий, как:

  • внезапная смерть от остановки сердца;
  • патологическая гипертрофия миокарда;
  • нарушение сердечного ритма и проводимости сердца;
  • многочисленные тромбоэмболии вследствие тромбозов;
  • общее истощение организма;
  • нарушение функции печени и почек.

Профилактика сердечной недостаточности

  • Высыпайтесь и старайтесь избегать стрессов;
  • Меньше жирного, соленого, сладкого, держите нормальный вес, занимайтесь спортом;
  • Откажитесь от курения;
  • Регулярно отдыхайте, расслабляйтесь, следите за симптомами.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Здоровье Новости Здоровье Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
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