Сердечная недостаточность: симптомы, профилактика и лечение
Сердечная недостаточность – это нарушение функции сердца, когда оно не способно обеспечить полноценный кровоток в органах и тканях. Это серьезное заболевание, требующее лечения.
Из-за этого заболевания клетки тела получают недостаточное количество питательных веществ, испытывают кислородное голодание.
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Основные симптомы сердечной недостаточности:
- одышка при физических нагрузках и в состоянии покоя (как будто не хватает дыхания, даже во сне);
- усталость (не проходит после отдыха и / или проявляется при физической активности);
- отеки ног (легкие утром и сильнее вечером);
- приступы кашля, дыхание с хрипами, резкое увеличение / снижение веса, сбой сердечного ритма, головокружение.
Причины сердечной недостаточности
Сердечная недостаточность не может возникнуть сама по себе. Нельзя прийти к кардиологу и сказать: у меня сердечная недостаточность, не имея при этом первоначального повреждения сердечной мышцы или кардиологических причин (инфаркт, нарушение ритма, длительное высокое давление, пороки сердца).
Основные причины
- анемия, болезни почек, высокое давление, проблемы с сердечным ритмом;
- алкоголь, курение;
- структурные изменения в грудном отделе, нарушение работы систем диафрагм (остеопатия);
- врожденные пороки сердца;
- заболевания щитовидной железы, диабет, ожирение;
- стресс, длительное нервное напряжение;
- наследственность.
Также толчком к обострению сердечной недостаточности могут быть: тяжелая инфекция (пневмония, грипп), эмоциональный, физический стресс.
Высокое давление может вызвать сердечную недостаточность / myvin.com.ua
Лечение сердечной недостаточности
Целью лечения сердечной недостаточности является увеличение продолжительности жизни пациента и улучшение ее качества. Прежде всего (по возможности) необходимо лечение основного заболевания, которое привело к этому состоянию. ⠀
В лечении сердечной недостаточности главное: снизить нагрузку на сердце и увеличить его сократительную способность. ⠀
Прием лекарств – важная часть лечения. Препараты способствуют: ⠀
- улучшению работы сердца; ⠀
- выведению лишней жидкости из организма; ⠀
- снижению тонуса сосудов;
- устранению синусовой тахикардии. ⠀
А также прием лекарств нужен для профилактики тромбообразования в полостях сердца.
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Для достижения наилучшего эффекта нужно проконсультироваться с врачом для корректировки препаратов и их доз. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.
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Хроническая сердечная недостаточность
Это очень коварное заболевание. Развиваясь постепенно в течение многих лет, оно может спровоцировать появление таких патологий, как:
- внезапная смерть от остановки сердца;
- патологическая гипертрофия миокарда;
- нарушение сердечного ритма и проводимости сердца;
- многочисленные тромбоэмболии вследствие тромбозов;
- общее истощение организма;
- нарушение функции печени и почек.
Профилактика сердечной недостаточности
- Высыпайтесь и старайтесь избегать стрессов;
- Меньше жирного, соленого, сладкого, держите нормальный вес, занимайтесь спортом;
- Откажитесь от курения;
- Регулярно отдыхайте, расслабляйтесь, следите за симптомами.
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