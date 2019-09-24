Сердечный приступ: как распознать и почему каждая минута важна

Каждый год от сердечных болезней погибают 17 миллионов человек на Земле. Сердечно-сосудистые недуги являются причиной смерти №1 во всем мире. В материале 24 канала об одной из самых опасных разновидностей – инфаркт миокарда.

Как работает сердце?

Наше сердце – центральный орган системы кровообращения. Оно сокращается, и таким образом приводит в движение кровь – то есть "разгоняет" ее по сосудам. Красная жидкость насыщает внутренние органы и поддерживает их функционирование.

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Миокард – это сердечная мышца, которая отвечает за ритм нашего сердца, то есть обеспечивает сокращения, которые являются непрерывными во время всей жизни. Вечный двигатель, стоит лишь его остановить – и человек умирает.



Строение сердца

В 1906 году голландский физиолог Виллем Айнтговен изобрел и впервые применил электрокардиографию для медицинской диагностики. Это исследование работы сердца и выявления сбоев в его работе. Открытие позволило быстрее и лучше диагностировать сердечные недуги.

Позже, во второй половине 20 веке ишемической болезни – то есть нарушения кровоснабжения к сердцу, называли эпидемией, нахлынувшей на Европу после Второй мировой войны. Она же и может привести к инфаркту миокарда. Поэтому этот недуг все чаще исследовали. В 21 веке инфаркт и в дальнейшем сжимает тисками человечество. Не застрахован никто – каждый седьмой человек, который встречается с инфарктом, умирает.

На протяжении всей жизни мы потребляем холестерин. Он есть в "молочке", мясе, продуктах животноводства. Когда вещества становится слишком много, оно начинает откладываться в виде так называемых атеросклеротических или "холестериновых" бляшек в артериях.



"Холестериновые" бляшки в артериях

Холестериновые жировые отложения могут появиться и в коронарных сосудах, а именно они обеспечивают кровоподачу к миокарду.

Если таких бляшек слишком много, артерия закупоривается. Кровь к мышце проходит тяжело, или не доходит вообще. Полное или частичное отсутствие кровоснабжения вызывает инфаркт. И этот процесс может занять много недель, месяцев, или даже лет.

"Сердце адаптируется к этому – вырастают мелкие сосуды, происходит компенсация. Больной принимает лекарство, и ему становится лучше. Но наступает момент, когда происходит воспаление этого сужения. Это приводит к образованию тромба, и сосуд, который два года сужался, за несколько минут полностью перекрывается тромбом. Кровоток прекращается", – отметил член правления Ассоциации интервенционных кардиологов Украины Максим Соколов.

Инфаркт миокарда – симптомы Боль в груди продолжительностью более 15 минут;

Боль в руках, челюсти, шеи, спине и животе;

Головокружение;

Одышка;

Тошнота;

Чувство тревоги;

Кашель и хрип;

Первые признаки инфаркта – это постоянная боль в груди продолжительностью более 15 минут. Может "ломать" и другие части тела – возникает впечатление, будто боль движется от груди к рукам, челюсти, шеи, спины и живота. Еще к симптомам относится головокружение, одышка, тошнота, чувство тревоги, кашель и хрип, у женщин – боль между лопатками, слабость, частое и поверхностное дыхание.

В национальной службе здоровья Великобритании считают, хотя боль в груди часто сильная, некоторые люди могут испытывать лишь незначительные боли, схожие на нарушения пищеварения. В определенных случаях вообще может возникать боль в груди, особенно у женщин, пожилых людей и больных диабетом.

Борис Тодуров директор Института сердца МОЗ Украины "В этом случае инфаркт проявит себя одышкой или нарушением ритма. Человеку достаточно просто прощупать свой пульс. При инфаркте миокарда он может быть либо слишком медленным - менее 50, либо слишком частым, более 90 ударов в минуту, либо же нерегулярным"

Одышка при инфаркте вряд ли похожа на то, что испытывает просто запыхавшийся бегун после кросса. Во время закупоривания сосудов трудно вдыхать и выдыхать. Прибавьте сюда боль в груди, плохое самочувствие – и, не теряя времени, вызывайте скорую помощь.

Пока ждете скорую помощь, попробуйте пожевать таблетку аспирина (идеальная доза - 300 мг), если нет аллергии. Он помогает разжижать кровь и снижает риск сердечного приступа.

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Во время сердечного приступа важнейшими являются первые два часа спустя. Если сразу вызвать скорую помощь, можно предотвратить тяжелые или летальные последствия. Когда драгоценное время утрачено, клетки миокарда, отвечающие за сокращения, начинают отмирать. Летальных последствий можно избежать, если помощь окажут до шести часов. Остановить отмирание клеток не удастся, но можно уменьшить зону поражения.

Чего категорически не надо делать до приезда скорой? Исключается любая физическая активность, поскольку она увеличивает нагрузку на сердце. Исключается также алкоголь, кофе и курение,

– отметил Борис Тодуров.

Инфаркту миокарда – лечение Использование медикаментов для растворения тромбов;

Операция, которая поможет восстановить кровь к сердцу.

Как лечат инфаркт? С помощью медикаментов, которые могут растворить тромбы или же оперируют сердце, чтобы восстановить подачу крови к нему.

Хотя инфаркты и инсульты являются основными убийцами во всех частях мира, 80% преждевременной смерти от этих причин можно избежать, контролируя основные факторы риска: курение, нездоровое питание и физическую бездеятельность.

Инфаркт миокарда – профилактика заболевания Вести здоровый образ жизни;

Выполнять физические упражнения не менее 150 минут в неделю;

Употреблять нежирную пищу с высоким содержанием клетчатки;

Бросить курить;

Уменьшить дозы алкоголя.

Чаще всего в зоне риска – курильщики, любители выпить, гипертоники, диабетики, фанаты джанк-фудов, которые как правило страдают избыточным весом. Однако у нас есть для вас советы, как уберечь себя от сердечного приступа.

Здоровый образ жизни, физические упражнения по меньшей мере два с половиной часа в неделю для взрослых – инвестиция в будущее. Еще нежирная пища с высоким содержанием клетчатки. Ее можно найти в отрубях, в овощах и фруктах, в ягодах и бобовых, даже в какао. Сторонникам "табака" стоит бросить курить, любителям алкоголя – существенно уменьшить дозы.

По данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Украине фиксируют 40 тысяч случаев инфарктов. Половина из них требует экстренного лечения.

В зоне риска прежде всего те, кому более сорока лет. Но инфаркт миокарда имеет славу "молодеющей болезни" - сердечные приступы случаются и у тридцатилетних. Поэтому лучше не злоупотреблять алкоголем, табаком и таким вкусным, но вредным фастфудом.